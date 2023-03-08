115 оккупантов уничтожены за сутки, 197 получили ранения: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях за Бахмут

Боевые столкновения украинских воинов и российских оккупантов на Бахмутском направлении продолжаются. Город-крепость все еще остается эпицентром боев на фронте. За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили 115 захватчиков из РФ.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона в среду, 8 марта. По его словам, еще почти 200 оккупантов получили ранения разной степени.

Только в районе самого населенного пункта было 12 боестолкновений и 35 обстрелов. В то же время по всему Бахмутскому направлению зафиксировали по меньшей мере 102 обстрела из разных типов ствольной реактивной артиллерии.

Как отметил Череватый, основной силой врага остаются наемники частной военной компании "Вагнер". Однако "вагнеровцы" понесут огромные потери, поэтому их усиливают рядовыми подразделениями армии страны-агрессора. В частности, это воздушно-десантные и механизированные войска оккупантов.

Отметим: президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень важно удержать Бахмут. Если противник его оккупирует, то получит путь для захвата других ключевых населенных пунктов на востоке Украины.

Речь идет о дороге на Краматорск и Славянск в Донецкой области. Об этом также заявили в Институте изучения войны. Аналитики считают, что тогда оккупанты могут попытаться продвинуться на запад по трассе Т0504 в сторону Константиновки (приблизительно в 20 км от Бахмута) или на северо-запад по трассе Е40 в направлении района Славянск – Краматорск.

Как сообщал OBOZREVATEL, практически каждый день российские оккупанты попадают в плен к украинским защитникам под Бахмутом. Однако сдается не так много наемников ЧВК "Вагнер", поскольку за их спиной действуют заградительные отряды.

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