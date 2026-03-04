Сегодня 1470-й день "Трехдневной спецоперации" диктатора Путина. С начала войны аналитики разведок недооценивали способность Украины воевать и переоценивали силу Российской Федерации. Теперь война России против Украины длится дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии.

Далее текст на языке оригинала.

Але перетин часової межі у 1470 днів від моменту початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України є не просто календарною віхою, а відправною точкою для критичного переосмислення сучасної конфліктології. Тривалість та інтенсивність цього протистояння викрили фундаментальну кризу класичних моделей стратегічного аналізу, які панували в західних академічних та розвідувальних колах протягом десятиліть.

Також аналіз тривалості та характеру російсько-української війни крізь призму 1470 днів протистояння дозволяє констатувати фундаментальну кризу класичних моделей стратегічного прогнозування.

Помилкові оцінки розвідувальних спільнот напередодні повномасштабного вторгнення базувалися на кількісних показниках – "магії великих чисел" російського ВПК та особового складу, що ігнорувало якісні чинники: мережеву стійкість українського суспільства, інституційну гнучкість ЗСУ та асиметрію в здатності сприймати, засвоювати та переробляти оперативну інформацію.

Західні аналітики оперували категоріями валового внутрішнього продукту, чисельності танкових парків та штатної структури дивізій, виводячи з них лінійну кореляцію з перемогою.

Проте реальність 1470 днів продемонструвала, що в умовах постмодерної війни кількісна перевага російського ВПК та мобілізаційного ресурсу нівелюється якісними чинниками, які не піддаються простому оцифруванню.

Першим і ключовим аспектом цієї трансформації стала мережева стійкість українського суспільства. Класична політична наука розглядає державу як ієрархічну структуру, де поразка центру автоматично призводить до колапсу периферії. В українському випадку ми спостерігаємо феномен "горизонтальної легітимності", де здатність до самоорганізації громад, волонтерських мереж та бізнесу створила оборонну міцність системи.

Коли ієрархічні зв’язки розривалися під вогневим тиском, мережева структура продовжувала генерувати спротив, забезпечуючи логістику та соціальний захист без прямих вказівок згори. Це перетворило Україну на "нелінійну ціль", яку неможливо паралізувати одним ударом по центрах прийняття рішень.

Другим чинником є інституційна гнучкість Збройних Сил України, що різко контрастує з нездатністю до швидкої адаптивності громіздкої російської воєнної машини. Російська стратегія виявилася заручницею радянського спадку – централізованого управління та жорсткої доктринальної відданості масованим артилерійським наступам.

Натомість українська сторона продемонструвала високий ступінь адаптивності, інтегруючи цивільні технології (від Starlink до комерційних дронів) у військову архітектуру в режимі реального часу. Ця "технологічна демократизація" війни дозволила досягти тактичного паритету навіть за дефіциту боєприпасів, перетворюючи поле бою на простір постійного експерименту, де інновація важить більше, ніж застаріла броня.

Третім, і, можливо, найбільш вагомим елементом є функціональна асиметрія. Російське стратегічне планування базувалося на хибному антропологічному припущенні про відсутність суб’єктності українського народу. Ця когнітивна сліпота призвела до стратегічного прорахунку: агресор готувався до каральної операції, а зустрівся з тотальною народною війною.

Українська стратегія, навпаки, використовувала розуміння внутрішньої слабкості ворога – його корупційної складової, страху перед відповідальністю та нездатність до низової ініціативи. Це дозволило Збройним Силам України нав’язувати свій темп і характер бойових дій, використовуючи асиметричні методи там, де пряме зіткнення було б згубним.

Таким чином, досвід 1470 днів війни підштовхує світову спільноту відмовитися від спрощених моделей "реалізму", які ігнорують соціокультурний та інституційний капітал націй.

Майбутнє стратегічного прогнозування має базуватися на синтезі кількісного аналізу та глибокої оцінки соціальної стійкості, гнучкості інституцій та здатності до швидкого навчання.

Ціна поразки (геноцидні практики, ліквідація ідентичності) оцінюється українцями як вища за ціну спротиву. Це створює ситуацію, де традиційний політичний реалізм, який передбачає компроміс в обмін на території, не спрацьовує, оскільки для України війна стала питанням виживання нації.

Масштабна недооцінка суб’єктності України західними аналітиками призвела до запізнілої трансформації архітектури безпеки, де тепер Україна виступає не буфером, а ключовим форпостом, що визначає майбутні контури глобального ліберального порядку.

Російсько-українська війна довела: у ХХІ столітті перемагає не той, хто має більше заліза, а той, хто здатен швидше перетворювати інформацію на дію, а суспільний гнів – на скоординовану енергію захисту.

Наразі відбулася фундаментальна зміна парадигми сучасної безпеки та державного управління. Адже російсько-українська війна стала світовим прецедентом переходу від індустріальної війни (кількість техніки) до алгоритмічної та мережецентричної війни.

Україна довела, що життєстійкість нації – це поєднання високих технологій та високого рівня суспільної довіри. Оскільки у світі майбутнього виграє той, хто швидше вчиться і краще взаємодіє, а не той, хто накопичив більше металобрухту минулого століття.