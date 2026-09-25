ArcelorMittal Кривой Рог, принадлежащий индийскому бизнесмену Лакшми Митталу, закрывается до окончания войны.

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Насколько я понимаю, комбинат переводит производственные процессы в режим технологической остановки, что займет еще некоторое время. Причины кроются как в факторе безопасности, так и в экономической сфере – невозможности экспорта, высоких ценах на электроэнергию и логистику, исчерпании лимитов на экспорт в ЕС, CBAM.

Это 71,1 млрд грн выручки (2025 г.), 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней (в том числе 1,8 млрд в госбюджет, 2,6 млрд в местные бюджеты). В 2024 году этот показатель составлял 6,6 млрд грн.

Число работников составляет около 17'000. По идее, комбинат должен отправить работников на вынужденный простой с оплатой 2/3 оклада. Но, думаю, вряд ли всем 17'000.

В компании заявили, что завод стал целенаправленной мишенью. В результате последних ударов погибли пять сотрудников, есть раненые, производственные объекты получили значительные повреждения.

В настоящее время компания сосредоточится на защите инфраструктуры, чтобы возобновить производство после установления мира.