180 тыс. оккупантов были убиты или ранены: глава Вооруженных сил Норвегии оценил потери России в Украине и указал на главную угрозу

Потери российских оккупационных войск на войне в Украине уже достигли 180 тыс. убитыми и ранеными. Несмотря на это, Россия может воевать еще долго, поскольку обладает ресурсом для восполнения потерь.

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Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен. Об этом сообщает канал TV2.

"Цифры российских потерь приближаются к 180 тыс. убитых и раненых солдат", – сказал он.

Кристоферсен добавил, что Россия сейчас находится в сложной ситуации после широкомасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года.

"Мы видим Россию, которая использует те инструменты, которые у нее есть. Они вложили много сил в войну в Украине. Значительные части российских сухопутных войск находятся в Украине, и Россия понесла значительные потери. Они потеряли много танков, бронетехники и людей", – объяснил начальник Генштаба Норвегии.

В то же время, по его словам, у страны-агрессора есть возможность производить больше снарядов, снимать технику со своих складов и мобилизовать еще больше граждан.

"Россия действительно способна продержаться очень долго", – отметил Кристоферсен.

Он подчеркнул, что Украине, чтобы защитить себя, кроме систем противовоздушной обороны, нужны танки. В частности, это необходимо для того, чтобы переходить в контрнаступление и отвоевывать временно оккупированные Россией территории.

"Если они собираются перейти в наступление зимой, танки им нужны быстро", – добавил начальник Генштаба Норвегии.

Напомним, защитники Украины в течение 22 января ликвидировали около 720 оккупантов и отправили на дно еще один российский военный катер. По данным Генштаба ВСУ, на 334-е сутки войны потери личного состава армии РФ в ней достигают уже 121 480 военнослужащих – от простых солдат до офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка "демилитаризовали" сразу два склада боеприпасов оккупантов, один из которых – на Запорожском направлении. Генштаб ВСУ обнародовал видео этой "бавовны".

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