''2023 год. Наступательная война'': Данилов назвал причину усиления военной помощи Украине от союзников

Украина сейчас находится на предпоследнем этапе войны – наступательном. Начиная с 24 февраля 2022 года мир менял свое отношение к борьбе украинцев и передаче им военной помощи. В этом году союзники передадут Украине гораздо больше оружия.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей Facebook-странице в пятницу, 6 января. Он разделил борьбу украинского государства после начала полномасштабного наступления на четыре этапа: партизанская, оборонно-контрнаступательная, наступательная война и "война справедливости и возмездия".

По его словам, вместе с изменением этапов войны мировая общественность также меняет свое отношение к ней, что отражается на вооружении, которое союзники передают Украине.

Согласно прогнозам Данилова, два последних этапа войны начнутся в 2023 году. Так, в этом году в Украине начнется третий этап противостояния стране-агрессору – наступательная война. И следует ожидать усиления военной помощи Украине от союзников.

По словам секретаря СНБО, на этом этапе мы получим БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot.

"И многое другое – менее публичное и совсем непубличное", – добавил Данилов.

Четвертый, последний этап он назвал "Война справедливости и возмездия". В ходе ее союзники обеспечат Украину ракетной и дроновой программой, отметил Данилов.