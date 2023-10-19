30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести за время полномасштабной войны с РФ – международная комиссия
30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести за время полномасштабного вторжения России в Украину. В это число могут входить и живые люди, разделенные со своими семьями, те, кто в заключении без права на общение, и погибшие, тела которых не идентифицированы, а также дети и взрослые, которые были депортированы.
Такое заявление сделала генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер. Об этом она рассказала в комментарии "Суспільному".
"В настоящее время это примерно 30 000 человек. И это только гражданские лица. И сейчас я не уверена, кого именно включает эта цифра. Мы пытаемся понять, что это за цифры и что они означают", – сказала Бомбергер.
Она уточнила, что это число может включать в себя:
- живых людей, разделенных со своими семьями,
- людей, находящихся в заключении без права общения,
- людей, погибших во время боевых действий, но тела которых не идентифицированы,
- детей, незаконно депортированных оккупантами.
"Сюда можно отнести много разных обстоятельств, при которых люди пропали без вести", – объяснила директор Комиссии.
При этом она добавила, что эти цифры продолжают расти.
Ранее сообщалось, что в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он будет содержать данные об украинцах, судьба и местонахождение которых неизвестно, что будет способствовать поиску людей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пообещали блокировать телефоны погибших бойцов ВСУ и не допустить их перевыпуск. Благодаря этому родные Героев больше не будут получать бестактные сообщения от новых владельцев сим-карт.
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