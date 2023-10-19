30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести за время полномасштабной войны с РФ – международная комиссия

30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести за время полномасштабного вторжения России в Украину. В это число могут входить и живые люди, разделенные со своими семьями, те, кто в заключении без права на общение, и погибшие, тела которых не идентифицированы, а также дети и взрослые, которые были депортированы.

Такое заявление сделала генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер. Об этом она рассказала в комментарии "Суспільному".

"В настоящее время это примерно 30 000 человек. И это только гражданские лица. И сейчас я не уверена, кого именно включает эта цифра. Мы пытаемся понять, что это за цифры и что они означают", – сказала Бомбергер.

Она уточнила, что это число может включать в себя:

живых людей, разделенных со своими семьями,

людей, находящихся в заключении без права общения,

людей, погибших во время боевых действий, но тела которых не идентифицированы,

детей, незаконно депортированных оккупантами.

"Сюда можно отнести много разных обстоятельств, при которых люди пропали без вести", – объяснила директор Комиссии.

Видео дня

При этом она добавила, что эти цифры продолжают расти.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он будет содержать данные об украинцах, судьба и местонахождение которых неизвестно, что будет способствовать поиску людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пообещали блокировать телефоны погибших бойцов ВСУ и не допустить их перевыпуск. Благодаря этому родные Героев больше не будут получать бестактные сообщения от новых владельцев сим-карт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!