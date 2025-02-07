'70% оружия, которое применяют ВСУ, – это международная помощь': в Минобороны раскрыли подробности

Около 70% вооружений, которые используют Силы обороны Украины на поле боя, составляет международная военная помощь. В то же время государственный заказ все больше ориентируется на внутреннего производителя – в 2024 году почти две трети контрактов были заключены с украинскими оружейниками.

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Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью "Укранинформу", которое было опубликовано 7 февраля. Он пояснил, что есть такие понятия, как полная потребность в ведении боевых действий максимальной интенсивности и минимально необходимая потребность "для ведения, например, оборонных действий".

"Полная потребность не обеспечивалась никогда. Приблизительно процентов 70 того, что использовалось на поле боя Силами обороны, составляет международная военная помощь", – сказал Иван Гаврилюк.

Чиновник добавил, что и сейчас Украина нуждается в помощи от партнеров, особенно в поставках номенклатур вооружения, которые не производит сама или производит в недостаточном количестве.

В частности, речь идет о системах ПВО, тяжелой бронетехнике, боеприпасах для артиллерии калибров НАТО.

В то же время украинские производители вооружения и военной техники наращивают объемы производства и осваивают выпуск новых образцов.

"Государственный заказ все больше ориентируется на внутреннего производителя. К примеру, в прошлом году на закупку вооружения и военной техники для ВСУ почти две трети контрактов были заключены с украинскими оружейниками", – сказал Иван Гаврилюк.

По словам замминистра, Украине удалось снизить зависимость от импорта, в частности специальных бронемашин.

А в производстве БПЛА государство приближается к самообеспечению.

"Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодняшний день являются определенной заменой для дальнобойных ракет", – отметил чиновник.

По его словам, сейчас особое внимание в Украине уделяется скорейшей реализации отечественных программ производства дальнобойного оружия: ракет и беспилотных систем.

"Это оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Великобритания официально подтвердила, что созывает "Рамштайн" 12 февраля 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча организует министр обороны Великобритании Джон Гили в отличие от предыдущих заседаний, где главенствовали США.

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