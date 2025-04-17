'75% ранений приходятся на дроны': российский офицер пожаловался на украинские БПЛА на поле боя.

Офицер российской армии пожаловался на уровень потерь, к которым в ее рядах приводят удары украинских дронов на фронте. По подсчетам военных медиков РФ, речь идет о примерно 75% от общего количества потерь оккупантов.

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Об этом российский военнослужащий заявил в видеообращении. Его признания опубликовал украинский блогер Денис Казанский, называя имя автора.

"Российский офицер Иван Отраковский жалуется, что 75% потерь российской армии теперь наносят украинские дроны. И эти потери все возрастают", – прокомментировал он.

Так, на камеру россиянин утверждает, что в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину якобы 80% всех ранений оккупанты получали от действия артиллерийского вооружения.

"Я этому живой свидетель, который также на себе это прочувствовал", – заявил военный преступник из РФ.

При этом он признал, что хо боевых действий меняется и технический прогресс не стоит на месте. Поэтому, по его словам, сейчас БПЛА вышли на передовые позиции по уничтожению живой силы.

Также офицер ЗС РФ указал, что российская армия крайне отстает от преимущества в воздухе, которое на поле боя имеют Силы обороны Украины, поэтому "парни гибнут, не имея эффективной поддержки с воздуха и грамотного РЭБ". Он добавил, что заявления властей и командования армии РФ о "передовых позициях по технологиям" не соответствуют действительности.

"Это очередное напоминание о том, как важно, чтобы дронов у ВСУ стало еще больше. Давайте донатить!" – отреагировал на признание оккупанта Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали обновленную информацию о потерях среди срочников армии РФ, привлеченных к войне против Украины. В частности, известно о ликвидации по меньшей мере 217 россиян, родившихся после 1999 года, то есть за время пребывания у власти диктатора Путина.

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