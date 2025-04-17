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"75% ранений приходятся на дроны": российский офицер пожаловался на украинские БПЛА на поле боя.

Марина Лисничук
War
2 минуты
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'75% ранений приходятся на дроны': российский офицер пожаловался на украинские БПЛА на поле боя.

Офицер российской армии пожаловался на уровень потерь, к которым в ее рядах приводят удары украинских дронов на фронте. По подсчетам военных медиков РФ, речь идет о примерно 75% от общего количества потерь оккупантов.

Видео дня

Об этом российский военнослужащий заявил в видеообращении. Его признания опубликовал украинский блогер Денис Казанский, называя имя автора.

"Российский офицер Иван Отраковский жалуется, что 75% потерь российской армии теперь наносят украинские дроны. И эти потери все возрастают", – прокомментировал он.

Так, на камеру россиянин утверждает, что в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину якобы 80% всех ранений оккупанты получали от действия артиллерийского вооружения.

"Я этому живой свидетель, который также на себе это прочувствовал", – заявил военный преступник из РФ.

При этом он признал, что хо боевых действий меняется и технический прогресс не стоит на месте. Поэтому, по его словам, сейчас БПЛА вышли на передовые позиции по уничтожению живой силы.

"75% ранений приходятся на дроны": российский офицер пожаловался на украинские БПЛА на поле боя.

Также офицер ЗС РФ указал, что российская армия крайне отстает от преимущества в воздухе, которое на поле боя имеют Силы обороны Украины, поэтому "парни гибнут, не имея эффективной поддержки с воздуха и грамотного РЭБ". Он добавил, что заявления властей и командования армии РФ о "передовых позициях по технологиям" не соответствуют действительности.

"Это очередное напоминание о том, как важно, чтобы дронов у ВСУ стало еще больше. Давайте донатить!" – отреагировал на признание оккупанта Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали обновленную информацию о потерях среди срочников армии РФ, привлеченных к войне против Украины. В частности, известно о ликвидации по меньшей мере 217 россиян, родившихся после 1999 года, то есть за время пребывания у власти диктатора Путина.

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