''А если прямое попадание? Ничего же не остается'': оккупант пожаловался, что РФ не дает компенсаций семьям пропавших без вести солдат

Военнослужащий российской армии, который воюет против Украины, пожаловался, что на родине семьям его ликвидированных товарищей не платят компенсации. Он заявил, что по новопринятому закону РФ родным пропавших без вести солдат выплаты не полагаются, но в реальности те, кого считают "пропавшими", уже давно мертвы.

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Свои жалобы, записав видео с фронта, захватчик адресовал российскому диктатору Владимиру Путину и "господам депутатам" РФ. На ролик обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах оккупант представляется как старшина Шалимов Олег "Балтик" Николаевич, 1963 г. р., – доброволец с первой штурмовой группы третьего батальона 35-й бригады (гвардейская мотострелковая бригада сухопутных войск РФ, в/ч 41659, которая дислоцируется в городе Алейск Алтайского края и входит в 41-ю общевойсковую армию ЦВО. – Ред.).

Свое обращение он адресовал российскому диктатору Владимиру Путину и господам депутатам РФ.

"Вы приняли закон, по которому семья без вести пропавшего военнослужащего не имеет права на получение компенсационных выплат. Хотя есть свидетели, что боец погиб", – говорит захватчик, обращаясь к главе и депутатам родной страны-агрессора.

Причиной, по которой солдаты ВС РФ становятся якобы без вести пропавшим, он открыто назвал "неграмотное, непрофессиональное планирование штурмовой операции".

"В результате чего, при отступлении под минометным огнем, только теоретически можно вынести тело. А если прямое попадание снаряда – от человека вообще ничего не остается. Два дня назад мы ходили за ребятами, которые лежали с ноября. Многим из вас даже трудно представить, что мы там собирали", – рассказал оккупант.

Он отметил, что с наступлением теплых дней и вовсе никто не знает, что будет с трупами российских солдат на украинской земле.

"Разве это справедливо по отношению к погибшим и их семьям?" – озвучил захватчик на камеру риторический вопрос к Путину и господам депутатам.

Украинский журналист отметил, что уже не впервые встречает в сети подобные жалобы на то, что россияне не забирают тела своих погибших. Он подчеркнул, что на кадрах с поля боя, снятых благодаря дронов, видны украинские поля, усеянные телами ликвидированных оккупантов.

"Видимо, это целенаправленная политика – чтобы меньше потом платить. С потеплением тела станут быстро разлагаться, и тогда никто уже никогда ничего не заберет… Поскольку в мясных штурмах гибнет очень много пехоты и трупы остаются лежать в полях, то многие российские семьи ничего не получают, и остаются без белых "Лад", – иронически указал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали массово жаловаться на задержки выплат и несоответствие между реальными и обещанными Кремлем вознаграждениями за военные преступления. Родственники "мобиков" и контрактников скулят, что вместо обещанных 195 тыс. рублей в месяц получат гораздо меньшие суммы.

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