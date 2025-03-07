'А пакет черный привезли?' В России матерям ликвидированных в Украине солдат подарили мясорубки: сеть взорвалась комментариями. Фото

Партийцы путинской "Единой России" в Мурманской области поздравили матерей ликвидированных в Украине окупантов с 8 марта. В рамках всероссийской акции "Цветы для матерей героев" потерявшим сыновей россиянкам презентовали электромясорубки.

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Об инициативе "единороссов" сообщают российские СМИ. В сети символизм подарков оценили и провели параллели с излюбленной российской тактикой "мясных штурмов".

"В Мурманской области единороссы подарили матерям погибших на СВО мясорубки. Таким образом жительниц города Полярные Зори решили поздравить с 8 Марта, сообщила партия. Мясорубкой называют битвы с большими потерями живой силы. В частности, во время российского вторжения в Украину так называли бои за Бахмут", – пишет "Эхо".

А вот центральные государственные СМИ это проявление "заботы" усердно игнорируют, правда, делают они это по собственной воле или по указанию "сверху" – остается неизвестным.

Сами инициаторы акции из центра "Единой России" в Полярных Зорях похвастались "креативом" в своем профиле во "Вконтакте".

Однако после многочисленных вопросов от россиян относительно того, все ли у них в порядке с головой, решили закрыть комментарии к сообщению. Когда и это не помогло – привлекли одну из осчастливленных подарком россиянок к записи "оправдательного видео". В ролике, пишет SOTA, она рассказывает, что мясорубка "в принципе, была ей нужна".

В сети также бурно отреагировали на подобную инициативу представителей партии российского диктатора Владимира Путина.

"Анекдот дня: в Мурманской области родственникам погибших военных подарили мясорубки. И сияют, как начищенные самовары", – пишет Telegram-канал "Соловьиный помет".

В комментариях пользователи отмечают символизм таких подарков.

"А пакет черный привезли? Ведь пора мясо перемалывать", "Пущай сами пельмени из СВОего фарша лепят", "На пакет денег не хватило", "Чтобы не забывали, что их сын превратился в фарш", "Тонко:) Единососам Полярных Зорь уважуха за троллинг", "Отдай сына на мясорубку – получи в подарок мясорубку!", "Лада" есть, мясорубка есть, сейчас-то и заживем", "Ну чтоб каждая готовка про кровиночку напоминала", – иронизируют комментаторы.

В то же время, российский политик Виолетта Грудина, которая среди первых обратила внимание на акцию в Полярных Зарях, констатировала: хотя "единоросы" в этом городе могут претендовать на первенство по цинизму подарков, у них есть достойные соперники.

Так, в Североморске Мурманской области глава администрации закрытого административно-территориального образования Владимир Евменьков лично презентовал матери ликвидированного в Украине российского оккупанта гриль. А председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой вручал россиянкам мини-пекарни.

"Единороссы Заполярья продолжают пробивать дно и дарят матерям погибших на войне издевательские подарки, улыбаясь на камеру", – написала Грудина.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Иркутской области устроили истерику из-за "несносных условий жизни". Они недовольны тем, что руководство РФ тратит деньги на войну, в то время как россияне живут в аварийных домах – и платят за коммунальные услуги десятки тысяч рублей.

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