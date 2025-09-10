'Ад, половины людей нет': пенсионерка из Яровой рассказала об ужасных первых минутах после атаки РФ

Очередное военное преступление российских оккупантов в Донецкой области – удар по Яровой 9 сентября – было выполнено по наводке какого-то местного жителя. По крайней мере, так считает женщина, которая пострадала в результате российского авиаудара, но, к счастью, осталась жива.

По ее словам, это был "ад" – в поселке "половины людей нет". Бомба российских захватчиков попала непосредственно в машину, которая приехала, чтобы раздать людям пенсию.

"А меня вот бросило так – и я на ноги не стану, ничего. Смотрю – люди все лежат. А после того еще раз прилетело. Уже как "зачистку" делали. А это же кто-то позвонил, какая-то сволочь позвонила, что нам будут пенсию давать. Точно туда, где стояла машина, туда и прилетело", – рассказала пострадавшая.

Что известно о преступлении оккупантов

В Нацполиции отметили, войска РФ сбросили управляемую авиабомбу прямо на людей в момент выдачи им пенсий.

Сейчас известно о 24 погибших и 19 раненых. Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате российского авиаудара по Яровой, данные еще четырех человек уточняются. Для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы.

Среди погибших – 15 женщин и девять мужчин, причем самому младшему из погибших лиц 53, а самому старшему 87 лет.

Ранены пятеро мужчин и 14 женщин, у них диагностировали минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы. Пострадавших доставили в больницы городов Славянск, Краматорск и Лиман.

Работа полицейских на месте удара была осложнена новыми атаками, теперь – российских дронов, отметили в полиции.

Из поселка продолжается эвакуация, которую проводят подразделение "Белый ангел" и волонтеры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

