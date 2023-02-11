Аэроразведка и минометчики разбили вражескую пехоту под Бахмутом. Фото

Аэроразведчики и минометчики Госпогранслужбы Украины своевременно заметили маневры двух групп вражеской пехоты и уничтожили противника на Бахмутском направлении. Захватчики продолжают использовать плотную застройку на околице города Донецкой области, чтобы скрывать свои намерения очередного штурма.

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Всего к штурму готовились четыре штурмовые бригады количество в десять боевиков в каждой. Об этом сообщают в пресс-службе силового ведомства.

После эффективной нейтрализации своих подельников, остальные сбежали покуда целы.

"Оккупанты пытались укрыться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма. "Воздушные глаза" защитников Украины не позволили их враждебным планам осуществиться. Минометчики Госпогранслужбы и артиллеристы Нацгвардии точными выстрелами добили остатки штурмовых групп противника", – пояснили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии американского Пентагона российская армия утратила уже половину своих боевых танков в противостоянии с Силами обороны Украины. Военно-морской потенциал агрессора находится в лучшем состоянии, а некоторые проблемы, такие как поставки БПЛА, Кремль восполняет за счет сотрудничества с Ираном.

Так, всего за три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой десятки российских танков. Что касается суммарных потерь в технике, в Oryx подсчитали, что РФ потеряла 9189 единиц различного вооружения, включая танки, БТР, БМП и прочую технику.

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