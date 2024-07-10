Агент 'Атеш' разведал базу оккупантов на Луганщине, где они готовят своих штурмовиков и снайперов. Видео

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" нашли крупную тренировочную базу ВС РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Там враг готовит штурмовиков и снайперов для своих военных операций.

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Во время учений военные преступники радуются, что их учат штурмовать окопы и стрелять. Эти кадры показано на видео, которые снял агент из числа военнослужащих армии РФ.

Отмечается, что он провел разведку тренировочной базы всего в 30 км от поселка Славяносербск.

С его слов, на учениях одной из штурмовых групп при обрабатывании упражнений по стрельбе было "по неосторожности" смертельно ранено одного из оккупантов.

Помимо штурмовиков, в этом лагере враг обучает медиков, саперов и снайперов. Из-за огромной территории полигона, там также могут "упражняться" танкисты, в том числе проходить "обкатку" на танках.

Координаты базы оккупантов: 47.13591, 36.97634. согласно данным агентов, там ежемесячно интенсивно обучаются до тысячи захватчиков, чтобы служить агрессивным интересам России.

"Мы собрали нужную информацию для того, чтобы усложнить или сделать невозможным обучение ВС РФ на этом полигоне", – заявили в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар разведали место в глубоком тылу РФ, где россияне собирают бомбардировщики для авиации. Речь идет о заводе "Тюменские моторостроители", задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов.

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