Агенты 'Атеш' обнаружили базу материально-технического обеспечения ЧФ в Севастополе: данные передали Силам обороны

Российская террористическая армия продолжает создавать новые базы во временно оккупированном Крыму. Очередное место дислокации захватчиков было обнаружено во временно оккупированном Севастополе.

Там база материально-технического обеспечения черноморского флота. Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Атеш" обнаружил базу материально-технического обеспечения черноморского флота в Севастополе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты продолжают поиск мест нахождения врага на территории полуострова. На этот раз им удалось найти базу обеспечения черноморского флота России.

На территории наблюдается постоянное движение грузовой техники, а также отмечено наличие смотровых башен вдоль периметра, что свидетельствует о постоянном контроле над объектом.

Координаты места: 44.625827, 33.546571.

"Информация передана СОУ, а мы продолжим наблюдение за этим объектом. Мы продолжаем нашу борьбу с оккупантами и призываем всех желающих присоединиться к нам по этому делу. В то же время, мы сможем освободить Крым от преступной власти и восстановить справедливость", – отметили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные разместили технику противовоздушной обороны возле метро Белокаменная в Богородском районе Москвы. Ранее эту территорию министерство обороны РФ отобрало у учебно-спортивной организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!