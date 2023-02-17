Агрессор всегда должен проигрывать: Зеленский призвал страны Карибского содружества поддержать украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Карибского содружества поддержать украинскую формулу мира. Он также поблагодарил партнеров за поддержку.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей Telegram-канале. Он анонсировал резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине.

"Агрессор всегда должен проигрывать. Право всегда должно доминировать. Правда всегда должна распространяться по миру. И каждое государство в мире – большое или малое – должно иметь право на свою независимость и на уважение всех других к этой независимости", – заявил он.

Зеленский поблагодарил партнеров за то, что они – на стороне права. Также он подчеркнул, что настоящая стабильность возможна только тогда, когда все страны защищают мир от государственного бандитизма.

"Поэтому я приглашаю вас к большему сотрудничеству! Мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине, а значит, и восстановление полной силы международного порядка, основанного на правилах. Ваши голоса – имеют значение! Мир есть ценность, о которой нужно заботиться вместе!", – добавил Президент Украины.

Важно отметить, 44-го саммит лидеров стран Карибского содружества объединяет 20 государств региона, которые сотрудничают для экономической интеграции, координации внешней политики, социального развития и безопасности.

Как сообщил OBOZREVATEL, российские пропагандисты намеренно распространяют информацию об угрозе массированных авиаударов по Украине. Их запугивание нужно воспринимать как психологическую атаку. На сегодняшний день РФ уже не сможет выпустить по нашей стране большое количество ракет.