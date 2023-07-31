Активы Ахметова в России арестовали за 'финансирование ВСУ и 'Азова'

В России арестовали активы Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ и Азова.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на росСМИ.

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста". После начала боевых действий в Украине их ущерб составил 1,9 млрд руб. .

"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе и за счет средств, поступающих из России.

Ранее у Ахметова заявили, что ожидают решения международных судов против России по активам в Крыму.