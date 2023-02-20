Актриса из Мариуполя рассказала свою историю Музею 'Голоса Мирных'

Однажды вечером за актрисой Анной Нимайер, скрывавшейся от обстрелов в подвале в Мариуполе, пришли трое с автоматами — сказали, что она якобы сотрудничает с полком "Азов". Женщина считает, что ее сдал кто-то из соседей, ведь о своей проукраинской позиции она рассказывала откровенно. Свою историю Анна доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

24 февраля Анне позвонила подруга, предлагала уехать. Актриса отказалась — была уверена, что, как в 2014-м, враг в город не войдет. Постепенно исчезали отопление, свет, газ, вода. Взрывы становились все сильнее. В десятых числах марта вместе с соседями перебрались в подвал. Еду выходили готовить на костре.

"Ты слышишь, как летит самолет, сбрасывают бомбы. Уже потом, когда я узнавала истории других людей, я понимала, что ни правила двух стен, ни подвалы, тебя ничего не может спасти от этих бомб. Если тебе суждено, то выживаешь. Если нет, то люди гибли", - вспоминает Анна.

До 26 марта она была в подвале. Заходил коллега-актер, звал в Драмтеатр. В какой-то момент она уже начала собираться и растерялась, не зная, что взять с собой. В конце концов, Анна так и не решилась туда пойти. Вероятно, это решение спасло ей жизнь.

В конце марта в ее подъезд вошли "ДНРовцы". Анну удивило поведение соседей: почти все... радовались. Она одна повторяла, что уедет из города, если в Мариуполе будет Россия. На следующий день жителям сказали покинуть дом и перейти в другой дом. Анна взяла кота, одеяло и сумку с документами. Там потребовали, чтобы все ехали в Ростов. Опять же отказалась только актриса. В тот же вечер за ней пришли с автоматами.

"Просто моя позиция была та, что я за Украину, и против того, чтобы на нашей земле были оккупанты. Конечно, я говорила это тогда при соседях в подвале. Сейчас мне кажется, что кто-то из моих соседей меня просто сдал. Они начали читать мои переписки, смотреть фотографии, назвали меня "актрисой погоревшего театра"", - вспоминает Анна.

Ее отпустили к родителям, находившимся тогда в оккупации. Для них это был подарок, ведь родителям сказали, что Анна погибла в Драмтеатре... Впоследствии она смогла уехать. Теперь актриса работает в Черкасском украинском драматическом театре. Она уверена, что Украина победит. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Анны вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

— напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

— воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

— посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

— позвоните по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001