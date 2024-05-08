Коваленко: российские оккупанты снова атаковали уязвимые зоны. Что показал массированный ракетный удар

В ночь с 7 на 8 мая российские оккупационные войска нанесли вполне предсказуемый удар. Во-первых, было бы странным, если б россияне в такой маниакальной форме не "поздравили" Украину с инаугурацией Путина. Во-вторых, сроки подготовки очередного удара с периодичностью в полторы-две недели как раз припадали на фетиш-даты россиян.

Подробнее об этом обстреле – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Удар в ночь на 8 мая

Российские оккупанты (как и во все предыдущие разы) применили тактику комбинированного удара, рассредоточив по областям массированный удар из 76 воздушных целей, из которых 55 – это ракетная компонента, а 21 – дрон-камикадзе.

По номенклатуре задействованных средств и результату, согласно данным Воздушных сил ВСУ, картина следующая:

Х-101/555 – было применено 45 ракет, сбито 33. Запускались с самолетов Ту-95МС над акваторией Каспийского моря;

КРМБ "Калибр" – сбиты все четыре. Возобновились пуски из акватории Черного моря;

Х-47М2 "Кинжал" – применена одна ракета, и сбить ее не удалось, поскольку направлена она была на регион, где отсутствуют средства перехвата таких ракет. Запуск осуществлялся с МиГ-31К в воздушном пространстве Тамбовской области;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – применено две ракеты, сбито 0 по той же причине, что и Х-47М2 "Кинжал", – отсутствие средства перехвата;

"Искандер-К" – 1/0;

Х-59/69 – 2/2;

БПЛА Shahed-131/136 – сбито 20 из 21. Запускались с площадки в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.

Таким образом, ВС ВСУ в ночь с 7 на 8 мая смогли уничтожить 59 вражеских целей из 76.

Основной целью ракетных ударов и налетов Shahed-131/136 стали объекты критической инфраструктуры, объекты генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Тактика оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают тактику комбинированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре волнообразно, но системно, а также синхронно применяя весь спектр воздушных средств поражения.

В ночь с 7 на 8 мая традиционно первой волной шли группы дронов-камикадзе Shahed-131/136 (предварительно, до пяти групп), движение которых в воздушном пространстве Запорожской области было зафиксировано около 23:30 7 мая. В то же время, около 23:20, стали фиксироваться взлеты Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Пуски ракет Х-101/555 были осуществлены после 2:00 ночи 8 мая, а первые вхождения в воздушное пространство Украины фиксировались около 4:00 утра. Присутствие крылатых ракет в воздушном пространстве совпало с налетом Shahed-131/136 и продолжалось примерно до 5:30 утра. В 6:30 российский МиГ-31К совершил пуск Х-47М2 "Кинжал" в направлении Стрыя Львовской области.

Таким образом, российские оккупанты продолжают совмещать применение совершенно разных по своему функционалу и тактико-техническим характеристикам средств поражения для перегрузки украинской системы ПВО, рассредоточения внимания и разрядки БК.

Эта тактика реализуется с определенной долей эффективности только за счет нехватки у ВС ВСУ средств противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия. РОВ имеют возможность вхождения в воздушное пространство Украины средствами поражения, зная, какие локации не имеют прикрытия, а также какие маневренные маршруты необходимо прокладывать, дабы не оказаться в зоне действия имеющихся средств ПВО.

Тем не менее цели, которые пытаются поразить россияне, находятся в местах, где имеется относительное сосредоточение средств ПВО, и так или иначе, но в зону поражения они входят. Проблема лишь в технологичности данных систем и возможности отражения как массированного удара/налета, так и сложных для перехвата ракет. К сожалению, таких возможностей у большинства зон прикрытия нет.

Выводы

Российские оккупационные войска вышли на системные ракетные удары в пределах полутора недель. Этого периода им достаточно, чтобы подготовить комбинированный удар, произвести энное количество ракет и пополнить боекомплект, провести обслуживание авиационной компоненты, а также с недавних пор и корабельной, вернувшейся в число средств поражения.

Террор российских оккупантов продолжает концентрироваться на критической инфраструктуре, и очевидно, что планы системных ударов у командования РОВ носят среднесрочную перспективу. От краткосрочного плана разрушения украинской энергетики РОВ отделяет только факт отсутствия достаточного количества необходимых средств поражения.

Ограничения в данном ресурсе дают возможность Украине получить необходимые средства ПВО от партнеров для прикрытия наиболее уязвимых зон – до того, как будет поздно.