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"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Мария Шевчук
War
2 минуты
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'Альтернативы не существует': военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Украинские военные на фронте получат новую крупную партию военной техники, автомобилей и разнообразных средств на 28 млн грн. Их лично доставит на фронт Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня мы возвращаемся к нашей повседневной работе. Мы еженедельно ездим на фронт, средний объем наших поставок составляет 10-15 млн, но с учетом того, что мы были в Брюсселе и Лондоне, накопилось гораздо больше", – говорит Порошенко.

"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко
"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

"Что здесь есть? Здесь есть мавики, активные наушники, которые идут для артиллеристов. Здесь есть 100 тысяч грелок, которые будут греть руки, ноги наших военнослужащих. Здесь пять прально-душевых комплексов, это уже такой фирменный подарок нашей команды, и альтернативы нам не существует. Казалось, очень простой проект, Но сейчас больше всего благодарят за дроны и за бани", – отмечает Порошенко.

"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Постоянный дефицит на передовой – резина для автомобилей.

"Это шины для Хаммеров, их 120 штук. Не могу понять, почему сегодня армия не снабжена этими шинами. Но выполняем задачи наших воинов. Это – ураловские колеса, мы работаем 24 на 7 и уже завтра отправляемся на фронт, там этого очень ждут", – говорит Порошенко.

"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Во фронтовые бригады везут и партию грузовиков. "Это "малыш", но не Глава Службы безопасности, а Foden", – шутит Порошенко.

Этот автовеликан, которого волонтеры ласково назвали "малышом", через полторы минуты может загрузить-разгрузить контейнер с артиллерийскими боеприпасами.

"Пройдет где угодно, очень мощный, может лебедкой извлекать 100-тонный груз", – показывает Порошенко.

"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

"Этот тентованный DAF идет в одну из бригад сухопутных войск. Контракт на еще 50 DAFов я подписал в Манчестере, и мы сейчас будем эти 50 машин приводить в порядок", – сообщил пятый президент.

"Альтернативы не существует": военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

В войска также передают передвижные авторемонтные мастерские. "Это тоже наши разработки, передвижная авторемонтная мастерская на линии фронта вводит в порядок 70% техники, она оснащена всем инструментом", – показывает Порошенко переоборудованные машины.