'Альтернативы не существует': военные на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Украинские военные на фронте получат новую крупную партию военной техники, автомобилей и разнообразных средств на 28 млн грн. Их лично доставит на фронт Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня мы возвращаемся к нашей повседневной работе. Мы еженедельно ездим на фронт, средний объем наших поставок составляет 10-15 млн, но с учетом того, что мы были в Брюсселе и Лондоне, накопилось гораздо больше", – говорит Порошенко.

"Что здесь есть? Здесь есть мавики, активные наушники, которые идут для артиллеристов. Здесь есть 100 тысяч грелок, которые будут греть руки, ноги наших военнослужащих. Здесь пять прально-душевых комплексов, это уже такой фирменный подарок нашей команды, и альтернативы нам не существует. Казалось, очень простой проект, Но сейчас больше всего благодарят за дроны и за бани", – отмечает Порошенко.

Постоянный дефицит на передовой – резина для автомобилей.

"Это шины для Хаммеров, их 120 штук. Не могу понять, почему сегодня армия не снабжена этими шинами. Но выполняем задачи наших воинов. Это – ураловские колеса, мы работаем 24 на 7 и уже завтра отправляемся на фронт, там этого очень ждут", – говорит Порошенко.

Во фронтовые бригады везут и партию грузовиков. "Это "малыш", но не Глава Службы безопасности, а Foden", – шутит Порошенко.

Этот автовеликан, которого волонтеры ласково назвали "малышом", через полторы минуты может загрузить-разгрузить контейнер с артиллерийскими боеприпасами.

"Пройдет где угодно, очень мощный, может лебедкой извлекать 100-тонный груз", – показывает Порошенко.

"Этот тентованный DAF идет в одну из бригад сухопутных войск. Контракт на еще 50 DAFов я подписал в Манчестере, и мы сейчас будем эти 50 машин приводить в порядок", – сообщил пятый президент.

В войска также передают передвижные авторемонтные мастерские. "Это тоже наши разработки, передвижная авторемонтная мастерская на линии фронта вводит в порядок 70% техники, она оснащена всем инструментом", – показывает Порошенко переоборудованные машины.