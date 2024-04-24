Прошли два года и шестьдесят дней войны. На фронте ситуация мало чем чем отличается от вчерашней. Но по правде сказать и вчера она была не блестящая. Путин давит изо-всех сил, ВСУ держатся тоже изо всех сил и пока в том противостоянии мало что меняется.

Россияне планомерно уничтожают Харьков и вообще все, до чего они могут дотянуться. Их замысел понятен: создать невыносимые условиях для жизни населения и по факту превратить территорию вдоль линии фронта в зону отчуждения на такую глубину, на которую получится.

Цель, конечно, понятная: как никак освободители, хотят братьям помочь, вот и бомбят их почем зря. Убивают людей, разрушают города… Все исключительно из самых лучших побуждений: чтобы избавить братьев от ненавистного нацистского киевского режима. Только вот метод избавления выбран самый радикальный: избавляют заодно и от жизни…

Кстати, я уже давно заметил, что риторика про "братский народ" и тем более про "единый народ" уже не в ходу у кремлевских спикеров, включая самого Путина. Теперь они все больше про противостояние с Западом и НАТО и про угрозы России говорят. Весь тот исторический бред, который Путин еще недавно взахлеб рассказывал Карлсону Такеру, перестал пользоваться популярностью.

Боюсь, что лишился украинский народ статуса "братского". Вот такая, понимаешь, загогулина получается. Был "братский", да весь вышел. Продался, видать, "ляхам"... А раз так, то и бомбить его теперь можно без зазрения совести.

Впрочем, его и раньше можно было. Так что вся эта хрень про "единый народ" с самого начала была лицемерной болтовней. Справедливости ради нужно сказать, что в этом давно уже никто не сомневается. Лицемерие - это синоним слова "Путин".

В настоящий момент идет процесс рассмотрения законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню в Сенате США. Пару часов назад сенаторы 80 голосами против 19 приняли решение прекратить прения и приступить к голосованию. Это хороший признак, в прошлый раз (13 февраля) похожий законопроект поддержали только 70 сенаторов. Думаю, что к утру мы будет иметь принятые законы. И если все пойдет как идет, то к уже завтра к вечеру Байден их подпишет, они вступят в силу и американские снаряды и ракеты поедут в Украину. На радость Путину (хе-хе).

Мне почему-то кажется (или я себя в этом убедил), что к лету, после того, как в Украину прибудут еще и F-16 (которые, как минимум, помогут закрыть от российских ракет и БПЛА украинское небо, а как максимум - отгонят от линии фронта российские СУ-24 с КАБами) ситуация на фронте должна радикально изменится.

Российские военкоры надувают щеки и рассказывают, что новая американская помощь ничего не поменяет в раскладе сил. Но я очень хочу посмотреть как Путин ответит на очевидное усиление украинской армии. И есть ли, чем ему адекватно ответить.

Слава Украине!

Из Израиля пока никаких новостей нет. Все по прежнему: ЦАХАЛ обстреливает позиции ХАМАСа в секторе Газа и "Хезболлу" в южном Ливане. Конца всей этой свистопляске - пока не видно. Такие дела…

I❤️🇮🇱