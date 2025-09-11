Антикоррупционеры заставили Минобороны проверить зимние куртки

Министерство обороны Украины "завернуло" 25 тысяч зимних курток, пока они не пройдут полевые испытания и экспертизы. Решение приняли после информирования со стороны Общественного антикоррупционного совета при МОУ (ОАС МО), члены которого инициировали дополнительную проверку.

Из-за дефицита утвержденного МО немецкого сырья подрядчик закупил другой материал для верхнего слоя военных курток – вроде бы аналогичный и даже лучший по указанным в сертификатах характеристикам.

Однако дополнительные исследования выявили критические отличия: ткань жестче, ощутимо шелестит, имеет более низкую воздухопроницаемость и может трескаться на морозе.

Параллельно часть поставщиков уже отшила из этой материи более 25 тысяч курток (в рамках запланированной партии 100 тысяч изделий ориентировочной стоимостью около 200 млн грн).

После обращения ОАС МО Центральное управление развития материального обеспечения разослало поставщикам письмо с предупреждением: приема курток без необходимых испытаний не будет. В ведомстве добавляют, что это не повлияет на нынешнюю экипировку военных, поскольку на складах есть определенный запас.

"Мы системно отслеживаем оборонные закупки и настаиваем, чтобы некачественные или несоответствующие изделия не попадали в войска", – отметил председатель ОАС МО Юрий Гудименко.

Его заместитель Татьяна Николаенко добавила, что, несмотря на предоставленные производителем выводы двух лабораторий о соответствии техусловиям, визуально и на ощупь новая ткань существенно отличается от утвержденной и проверенной. А значит, есть риск, что она не подойдет для выполнения боевых задач.

"Лучше потратить неделю на проверку, чем заставлять военных воюющей страны полгода ежедневно носить вещи, которые не соответствуют условиям фронта", – заключает Юрий.

В ОАС МО считают, что участие независимых экспертов из числа антикоррупционеров может сгладить потенциальные конфликты между бизнесом-поставщиком и государством и помочь им находить совместные решения для поставки ВСУ качественной экипировки.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАС МО) является независимым консультативным органом, который осуществляет общественный контроль за расходованием средств в сфере обороны, мониторит закупки, инициирует антикоррупционные расследования, предлагает изменения в нормативные процедуры. Сейчас Совет возглавляет ветеран войны и общественный деятель Юрий Гудименко.