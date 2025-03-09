"Апокалиптическое" заявление Макрона: что недооценила западная разведка в наращивании военного потенциала России, а что переоценила

Президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации сообщил, что к 2030 году Россия намерена увеличить свою армию до трех миллионов личного состава, а также произвести четыре тысячи производство танков (в дополнение к тем, что у нее уже есть). Информация что и говорить резонансная, но если рассмотреть ее детальнее, в ней есть ряд нюансов: как переоценивающих российские возможности, таки и наоборот – недооценивающих.

Видео дня

Еще в начале января в статье на OBOZ.UA я рассматривал возможности страны-агрессора в случае если ее войска на протяжении года не будут нести потерь, но при этом, пользуясь "перемирием", будут наращивать свой потенциал.

Если коротко, то за год Россия сможет настолько увеличить свой потенциал по технике (восстанавливаемой преимущественно со складов, тем самым опустошая их в ноль):

– танки – до 4,5 тысячи единиц (в 2022 году у РОВ их было 3200 ед.);

– боевые бронированные машины – до 9-10 тыс. единиц;

– артсистемы – до 5 тыс. стволов;

По ракетам:

– Х-101/555 – от 800 до 1000;

– 3М14 КРМБ "Калибр" – от 300 до 400;

– 9М723 ОТРК "Искандер" – от 250 до 350;

– Х-47М2 "Кинжал" – 50-70;

– 3М22 "Циркон" – 15-20.

По боеприпасам, с учетом как внутреннего производства (2,5 млн выстрелов в год), так и поставок от Ирана и особенно КНДР:

– более 10 миллионов выстрелов всех типов калибров.

Людской ресурс, при отсутствии ежемесячных потерь и сохранении нынешнего уровня мобилизации, позволит сформировать в составе РОВ пехотную компоненту в 1,1–1,2 миллиона человек.

Эти расчеты базируются на данных о составе российских войск на сегодняшний день, на информации о производственных мощностях предприятий ВПК России, а также верифицированном составе российских складов, центров хранения и резерва.

Подчеркиваю, этот потенциал будет у России уже через год, и в свете вышеописанных цифр заявления президента Франции и вправду вызывают много вопросов. Но, обо всем по порядку.

Что сказал Эммануэль Макрон

Если внимательно послушать, о чем говорил президент Франции, то дословно речь шла о том, что Россия до 2030 года намерена:

1) увеличить армию до 3 миллионов (с нынешних 1,2 млн). То есть, до 2030 года прирост/мобилизация составит 1,5-1,8 млн.

Мне сложно согласиться с этим утверждением. Во-первых, если Россия сохранит ежемесячный мобилизационный потенциал в пределах 40 тысяч человек, то в год она сможет накопить 480 тысяч человек, о чем я писал в январе. Но при таких темпах к 2030 году это будет дополнительные 2,4 миллиона человек или с учетом нынешних 1,2 млн – 3,6 миллиона.

Согласитесь, это немного больше, чем говорит Эммануэль Макрон. Если только президент Франции не учитывает исключительно сухопутную группировку российских оккупационных войск (на сегодня это 680 тысяч), которая при приросте 2,4 млн и вправду вырастет до 3 млн. Но тут есть нюанс…

Во-вторых, содержать пять лет такую группировку без дела очень сложно - исключительно финансово. Российская экономика этого не сможет себе позволить. Кроме того, на территории РФ нет такого количества войсковых частей, полигонов, баз и так далее, где можно было бы полноценно, в соответствующих условиях размещать столько личного состава. Даже во времена СССР не было такого количества объектов на территории России для размещения трехмиллионной группировки, только с учетом инфраструктуры "союзных" республик.

Таким образом, стране-агрессору куда целесообразнее довести потенциал сухопутных войск в течение года до миллиона и более, а затем, развернув очередную мясорубку (в том числе и с высокой вероятностью против европейских стран), запускать маховик всеобщей мобилизации.

2) Россия намерена произвести четыре тысячи танков, доведя их количество до семи тысяч.

То есть, Эммануэль Макрон исходит из того, что у РОВ сейчас в строю около трех тысяч танков, что, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Но куда интереснее слово "произвести".

Единственный завод в России, который может именно производить новые танки с нуля, – это "Уралвагонзавод". При этом его производственные мощности позволяют выпускать 6-7 танков Т-90М "Прорыв" в месяц, а линия Т-72 полностью занята восстановительными работами после хранения либо же ремонтом тяжело поврежденной в боях техники.

Все остальные российские танковые предприятия восстанавливают, модернизируют, ремонтируют, но не производят новые ОБТ!

В свою очередь этот восстановительный потенциал позволяет в месяц стабильно сдавать 200-250 машин, а потому за 5 лет это будет никак не прирост еще четырех тысяч танков, а все 15 тысяч. Но вот в том-то нюанс, что пригодных к восстановлению танков в таком количестве у России на складах и центральных базах резерва танков (ЦБРТ) попросту не осталось. Оцениваемый потенциал поддающихся восстановлению (в разной степени) с хранения машин в пределах до трех тысяч, но не более.

С другой стороны, это не означает, что Россия не будет искать пути поставок техники из других стран, той же Африки, Ирана, Северной Кореи, и таким образом накапливать свой потенциал за счет стран-доноров.

Выводы

В целом, в словах Эммануэля Макрона было много сомнительных моментов, не совсем соответствующих действительности, в чем-то он преувеличивал потенциал РФ, а в чем-то преуменьшал.

Это все говорит о том, что рациональной оценки возможностей России по наращиванию потенциала у европейских разведструктур либо нет, либо об этом открыто не говорят и прячут реальную информацию за натянутыми на глобус словами.

С другой стороны важным посылом в речи президента Франции был факт именно самой угрозы для европейских стран от России – в случае если она получит возможность наращивать свой потенциал. Ведь даже три тысячи танков – это больше, чем весь ныне действующий потенциал ОБТ европейских армий, а армия даже в 1,2 миллиона, увы, но дает возможность РОВ разрезать Европу по Сувалкскому коридору, не говоря уже о трех миллионах.

Правда, Эммануэль Макрон не упомянул еще более апокалиптического сценария, который уже имел место быть в 2022 году в виде "частичной" мобилизации в РФ, – и это возможность мобилизовать 100 тысяч в месяц и отправлять их сразу в мясорубку с минимальными финансовыми затратами. А это,только в год 1,2 млн людского ресурса.

Европа просыпается. Наконец-то. Но глаза пока только приоткрылись, а не смотрят на мир широко.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".