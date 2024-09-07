Армия РФ нанесла удары по Харькову: есть попадание

В Харькове 7 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть попадание в двух местах, возник пожар. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. В настоящее время службы выехали на проверку мест попаданий.

"В городе шумно, находитесь в безопасных местах!", – написал Терехов.

Полиция Харьковской области призвала местных жителей не выкладывали фото и видео "прилетов", а о пострадавших и разрушениях сразу сообщать на спецлинию полиции 102.

"Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", – отметили в полиции.

По состоянию на 16:20 глава Харьковской ОВАОлег Синегубов сообщил, что были зафиксированы удары РФ в Харькове по садовому товариществу в Индустриальном районе. Еще один удар в Малой Даниловке в приватный сектор. В настоящее время уточняются детали.

Игорь Терехов отметил, что на месте одного из прилетов возник пожар. По состоянию на 16:25 информации о пострадавших не поступало. На месте работают все соответствующие службы.

Вскоре руководитель Малоданиловской общины Александр Гололобов сообщил в комментарии Общественному, что в результате атаки был ранен один человек, еще один человек получил острую реакцию на стресс. По его словам, пожар произошел на месте удара по жилой застройке.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже не первая атака оккупантов на Харьковщине за 7 сентября. Ранее оккупанты ударили по жилому сектору в двух населенных пунктах Купянского района: Новоосиново и Ковшаровке.

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем гражданском мужчине. Ранения получили по меньшей мере 82 человека, в том числе и дети: младшему пострадавшему – всего 4 года.

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