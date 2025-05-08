Армия РФ безрезультатно пыталась атаковать на юге: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войск на востоке и юге страны. На Донбассе в ходе наступления оккупанты имели частичный успех, однако на юге вражеские атаки были безрезультатными.

Видео дня

Самые активные боевые действия сохраняются на Покровском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Харьковской области враг пытается оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости артиллерийского огня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в районе Агрегатного завода в центральной части Волчанска.

Также российские войска продолжили наступательные действия на Купянском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Оккупанты атаковали северо-восточнее Купянска в районе Петропавловки и Каменки и юго-восточнее Купянска в районе Глушковки.

Командир украинского полка беспилотных систем, действующего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать бронетехнику для переброски пехоты на передовую для проведения атак.

На Лиманском направлении российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Лимана в районе Редкодуба, Нового Мира, Липового, Ямполовки, Зеленой Долины и Колодязей, а также к востоку от Лимана в районе Торского. Российские пропагандисты утверждают, что территория возле Свято-Вознесенской церкви на севере Торского является спорной "серой зоной".

Российские войска продолжили наступательные действия на Сиверском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвинулись в районе Григоровки (к северо-востоку от Сиверска) и к северо-востоку от Ивано-Даровки (юго-востоку от Сиверска). Также он заявил, что российские войска продвинулись в районе Верхнекаменского (к востоку от Сиверска) и, возможно, в его пределах, что указывает на то, что украинские войска могли вытеснить российские войска из населенного пункта в неуказанное время с момента захвата российскими войсками населенного пункта в октябре 2024 года.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к руднику "Северный" к северу от Часова Яра. Также захватчики могли продвинуться к северо-востоку от Ступочек (к югу от Часова Яра).

Войска РФ провели наступательные операции в районе Часового Яра, южнее Часового Яра в районе Белой Горы и юго-восточнее Часового Яра в районе Курдюмовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, как российские военнослужащие поднимают флаг в северной части Новооленовки (к западу от Торецка), что указывает на то, что враг недавно захватил населенный пункт. В РФ также утверждают, что российские войска захватили Александрополь (к юго-востоку от Торецка) и продвинулись к югу от Александрополя, а также к северу и северо-востоку от Новооленевки.

Российские войска провели наступательные операции в районе Торецка; к северу от Торецка в районе Дилиевки и Дачного; к востоку от Торецка в районе Дружбы; к западу от Торецка в районе Щербиновки; и к юго-западу от Торецка в районе Новой Полтавки и Калиново 6 и 7 мая. Российский пропагандист заявил, что украинские войска контратаковали в районе Новооленевки.

На Покровском направлении российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты продолжали наземные атаки к востоку от Покровска в районе Малиновки и Проминя и в направлении Миролюбовки; к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки; к югу от Покровска в районе Шевченко, Даченского и Звирово; и к юго-западу от Покровска в районе Котлино и Удачное 6 и 7 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Новополя (юго-западу от Великой Новоселки). Российские войска провели наступательные операции к северо-западу от Великой Новоселки в районе Шевченко; западнее Большой Новоселки в районе Вильного Поля и Привольного; и к юго-западу от Большой Новоселки в районе Новоселки, Новополя и Ровнополя.

В Запорожской области россияне пытаются удерживать позиции на передовой, защищать тыловые районы от украинских ударов и продвигаться в зону досягаемости артиллерийского огня города Запорожье. В течение 6 и 7 мая оккупанты провели наступательные операции восточнее Гуляйполя в районе Высокого, но не продвинулись вперед. 7 мая российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако подтвержденных успехов не добились.

Напомним, страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!