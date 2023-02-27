Армия РФ наращивает интенсивность штурмовых действий: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Сегодня ситуация на фронте остается сложной, российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат, как пушечное мясо. Сложнее всего на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. Она подчеркнула, что украинские военные, несмотря на количественное преимущество врага, мужественно воюют и оказывают активное сопротивление.

По словам Маляр, российская армия продолжает использовать "тактику истощения и тотального разрушения", непрестанно забрасывая наши позиции "живым пушечным мясом".

При этом Москва не считается с огромными потерями в живой силе, которые несет каждый день. По данным заместителя министра обороны, ВСУ ежедневно ликвидируют от 600 до 1000 оккупантов.

Напомним, что Бахмут является эпицентром ударов противника. Украинские защитники превратили его в город-крепость и мужественно продолжают отбивать штурмы оккупантов. Они ведут беспощадный огонь по захватчикам, которые полностью разрушили населенный пункт.

В Бахмуте идут тяжелые, но вместе с этим успешные бои с российскими оккупантами. Подтверждением тому являются кадры с поля боя, которые бойцы Вооруженных сил Украины показали публике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте враг ежедневно теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти по тысяче ранеными.

Недавно в несокрушимый город приехал командующий Восточной группировкой Александр Сырский. Как отметили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, он "проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага".

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут отстаивать Бахмут, но не любой ценой: держать оборону в этом городе защитники будут, пока это будет разумно.