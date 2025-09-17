Армия РФ еще никогда не была такой слабой, как сейчас: Жмайло назвал условия быстрого завершения войны

Война в Украине может завершиться быстрее, чем прогнозируют пессимисты. Ключевое условие для этого – полное перекрытие внешних каналов военной помощи России со стороны союзников, а также существенное наращивание поддержки Украины Западом. Речь идет не только о поставках оружия, но и о более глубокой интеграции в общие производственные цепи и технологических ноу-хау. Именно такая комбинация факторов способна обеспечить перелом в противостоянии.

Сегодня Россия находится в самом слабом военном состоянии со времен распада Советского Союза. Ее профессиональная армия фактически уничтожена, кадровый резерв исчерпан, а техника на фронте все чаще поступает со складов длительного хранения. Запасы высокоточного оружия также стремительно тают, а наращивание производства с помощью китайских комплектующих не позволяет Москве компенсировать колоссальные потери. Это означает, что потенциал Кремля для ведения масштабных наступательных действий становится все более ограниченным.

Несмотря на это, осенне-зимняя кампания обещает быть напряженной. Россия пытается выжать из себя максимум, бросая в бой мобилизованных, используя старую технику и применяя тактику истощения. В то же время уже с нового года интенсивность российских атак неизбежно начнет спадать – враг просто не сможет удерживать высокий темп. Мир имеет все инструменты, чтобы ускорить этот процесс стагнации армии страны-агрессора.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки озвучили прогноз, согласно которому война в Украине близится к завершению и не продлится еще два года. Считаете ли вы такой сценарий реалистичным? Какой путь завершения войны вы оцениваете как более вероятный – политический или чисто военный?

– Окончание войны возможно при наличии двух факторов. Первый фактор – Российская Федерация не получает внешней военной помощи, в том числе китайской, а также не увеличивается помощь от КНДР, поставки из Ирана и всех других стран восточной автократии. Второй фактор – увеличение поддержки Украины.

Мы видим процесс налаживания совместных производств, интеграции нашего военно-промышленного комплекса в западную систему, когда украинские дроны производятся в Великобритании, когда, например, топливо к "Фламинго" производится на территории Дании. То есть речь идет о значительном усилении Украины оружием и полной интеграции, в частности, потому что мы являемся лидерами в вопросе дронов, в вопросе военных технологий.

Следующее – это усиление давления на Россию. Для этого нужны вторичные санкции, постепенный вывод российских компаний из сети SWIFT, введение вторичных санкций, но не точечно, как это было с Индией. Это должна быть вполне понятная политика, синхронизированная ЕС и США. К примеру, при Байдене мы видели, что американские санкции были более решительны, зато европейцы отставали. Сейчас мы видим фактически противоположную ситуацию. Итак, если мы сплотимся с Европой, если будем двигаться именно в этом направлении, то, конечно, все шансы на завершение войны есть.

Сейчас Россия делает отчаянный рывок наступательных действий в рамках осенне-зимней кампании, которая действительно будет для нас тяжелой. Но с нового года уровень агрессии у нее постепенно начнет проседать. То есть враг не сможет держать такую высокую планку.

Но, чтобы все это произошло, должно сойтись очень и очень много пазлов. Это фактор Китая, это фактор КНДР, это фактор Ирана, это очень жесткие санкции, включая обвал цены на сырую нефть в координации со странами ОПЕК, как это уже было во времена Советского Союза, в 1980-х годах при Рейгане. Это все абсолютно возможно, потому что Россия еще никогда не была такой слабой в военном плане с момента распада СССР. У нее уничтожена профессиональная армия, у нее очень и очень малые запасы.

Но из-за того, что у Запада нет понимания, что делать с Россией, нет политики, нет видения, США на протяжении как минимум последних 100-150 лет постоянно делают все, чтобы сохранить российскую государственность. И в этом заключается самая большая угроза.

Но чем более деструктивным будет Путин, чем больше он не будет принимать западные правила игры, чем больше он будет делать таких наглых шагов по распространению агрессии на восточный фланг НАТО, тем больше мы сможем давить на Запад и добиваться более решительных шагов. Итак, да, шансы есть, но должно сойтись очень и очень много факторов.

Но глобально неправильно говорить, что мы сто процентов проиграем эту войну и что мы не выдержим. Нет, у нас есть единство общества, мы до сих пор держим фронт, не даем ему "посыпаться" даже на отдельном участке, локализуем прорывы, как под Добропольем, делаем то, что можем. А устойчивость фронта – это как раз один из факторов нашей общей устойчивости. Причем ее держит украинская армия, несмотря на то, что она имеет очень и очень много внутренних проблем, ведь это миллионная армия, которая состоит в основном из мобилизованных.

– Интересное заявление сделал спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он сказал, что фактически Россия проигрывает войну против Украины. В частности, он упомянул о том, что потери врага – более миллиона убитыми и ранеными – сопоставимы с потерями во Второй мировой войне. По словам Келлога, Кремль больше не имеет боеспособных подразделений первой линии и вынужден доставать старую технику из музеев. Согласны ли вы с тезисом, что сегодня оккупационная армия движется в направлении проигрыша в этой войне?

– Она движется в направлении проигрыша, но сейчас идет гонка между официальным Киевом и Москвой. Россияне, выдавливая все из себя, бросая большие группы "мяса", расконсервируя старую технику, грубо говоря, забрасывают нас шапками – сможем ли мы все-таки так же мобилизоваться и найти в себе ресурс, другие новые технологические подходы для того, чтобы дальше держать фронт.

Потому что наши подразделения истощены, наши пехотные подразделения стерты. Если брать тот же Купянск – почему туда залетают вражеские ДРГ? Потому что нет достаточного количества пехоты, чтобы не допускать этих прорывов. И когда они прорываются, то фактически за ними охотится рой дронов, который гоняет их по окрестностям и кварталам и пытается догнать.

Некоторые подразделения активно используют беспилотную составляющую, наземные роботизированные комплексы, как показывали "азовцы" – маленькая машина на пульте управления с тремя противотанковыми минами подъезжает к российской позиции и полностью ее уничтожает. То есть вообще без привлечения человеческого ресурса. Если мы в этой гонке выдержим, то мы сможем держать фронт.

А по показателям – давайте просто вспомним. С начала полномасштабного вторжения нейтрализован фактор российского флота. Аналитики исследовали, как работает зерновой коридор Украины, – благодаря Силам обороны прошло более 5400 судов, мы восстановили внешнюю торговлю. Российский флот на это не влияет, потому что, как только где-то они выдвигаются, прилетают наши беспилотники, плывут наши "Магуры".

Авиация – только тактическое действие. Мы вынесли огромную часть стратегической авиации России во время воздушных атак. Ракетная составляющая уже не достигает 100 и более единиц, как это было в первые дни полномасштабного вторжения. Мы можем видеть десяток-полтора, иногда два десятка ракетного вооружения. Запасы ракет в России исчерпались. Только в этом году Россия благодаря китайцам понемногу наращивает производство, но лишь 2000 ракет в год. Для такого государства это очень мизерный результат.

Техника. Мы уничтожили 108% довоенного запаса танков, которые были в строю. Конечно, это очень грубая математическая цифра, но россияне действительно все больше расконсервируют те же танки Т-62, которых нет даже на вооружении украинской армии. Техника почти не задействуется, только очень точечно, ведет огонь исключительно с закрытых позиций, потому что это очень жирные цели для наших пилотов – за 15 километров до российской линии обороны вся эта техника уничтожается.

Фактически у них осталось только одно важное преимущество. Это пехотные штурмы, и нам надо что-то придумать с этими тараканьими продвижениями. Плюс доработка мер усиления ПВО, а также украинско-французская разработка, которая ставит целью бороться с управляемыми авиационными бомбами. Точность КАБов уже упала на 50% за счет сбивания крупных разведчиков "Орлан", но количеством на узком участке они иногда приводят к значительным разрушениям. Российские дроны на оптоволокне – также необходимо найти решение, как можно эффективно с ними бороться.

То есть, учитывая те ресурсы, которые Россия вкладывает в агрессию, и учитывая те результаты за лето, которыми не похвастаешься и не возьмешь себе как козырь на международной арене... Подход к Купянску, выдавливание нас из Серебрянского лесничества – мир не знает, где это, хотя для нас это очень болезненно. Поэтому россияне еще больше повышают ставки – залеты в Польшу, выкручивания с договорами, ведь им нужно своей риторикой перебить свою неуспешность.

Поэтому в определенной степени Кит Келлог прав, но точно нельзя расслабляться, ведь в этой гонке кто будет устойчивее, тот и сможет завершить войну для себя на более-менее справедливых условиях.

Мы уже пошли на самую большую уступку: мы готовы к заморозке линии боевого соприкосновения и сосредоточению на дипломатическом пути. Главное – к этому подталкивать западный мир, потому что восточные автократии будут лишь наглеть. Реакция Белого дома и лично президента Трампа на парад в Пекине – переименование министерства обороны в министерство войны – это, мягко говоря, очень и очень слабый ответный шаг. Поэтому провокации России, провокации Китая, КНДР, к сожалению, будут продолжаться.

Но мир точно имеет все инструменты, чтобы быстро завершить эту войну. Главное – нашей дипломатии подталкивать его и убеждать, что это единственно возможный вариант быстро закончить войну. Поэтому – да, абсолютно все шансы есть, главное, как говорится, не жевать сопли, потому что потом будет это сделать гораздо, намного труднее.

Батальон беспилотных систем 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ищет усиление – операторов и инженеров. Многие люди боятся мобилизации из-за неопределенности, куда и на какую должность они попадут. Если же вы обратитесь в бригаду напрямую, то стопроцентно попадете туда, куда планировали.

В 28-й бригаде служат профессиональные инструкторы с боевым опытом, а после службы бойцам помогают с поиском работы. Также можно подписать контракт "18-24" и получить миллион гривен. Узнать больше можно по телефону 077 666 00 12 или по ссылке.