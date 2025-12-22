Армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак: Зеленский провел Ставку по фронту по всем направлениям. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На ней детально обсудили ситуацию на фронте по всем направлениям, а также состояние обороны государства.

Об итогах Ставки Владимир Зеленский написал в официальном Telegram канале Президента Украины. Глава государства поблагодарил украинских военных за стойкость и активную оборону. Он отметил, что подразделения Сил обороны уничтожают российских оккупантов в ответ на рост интенсивности атак.

"Провел сегодня Ставку. Подробно по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого" – подчеркнул президент.

Также в сообщении говорится о докладах Главнокомандующего ВСУ и обсуждении ключевых потребностей Сил обороны. Информация обнародована из официального источника главы государства.

По словам президента, в течение последних недель российская армия существенно увеличила интенсивность атак. Соответственно, возросло и количество потерь среди российских войск. Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать такую динамику в ответ на действия противника.

Зеленский отметил, что если российская сторона не относится к переговорному процессу серьезно и направляет ресурсы на затягивание и расширение войны, Украина будет реагировать собственными действиями. Такая позиция, по словам президента, является логичным ответом на поведение агрессора.

Во время Ставки заслушали доклады об украинских дипстрайках и обеспечении Сил обороны. Отдельное внимание уделили состоянию противовоздушной обороны и прикрытию фронта и регионов страны.

В частности, обсудили защиту Одесской области средствами ПВО. Также уже представлены несколько кандидатур на должность командующего ЧВК "Юг", и сейчас идет подготовка соответствующих решений.

