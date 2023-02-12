Армия РФ постоянно пытается вернуть себе Купянск, но получает по зубам, – украинский командир

Российские оккупанты регулярно пытаются вернуть себе контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

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Однако захватчики постоянно "получают по зубам" от защитников Украины и точно не смогут добиться цели. Об этом рассказал командир роты артиллерийской аэроразведки ВСУ Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес" в эфире "Курбанова LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Противник желает возобновить контроль над Купянском, но регулярно "получает по зубам". Купянск – Сватово – Кременная – это логистические пути. А в армии основная коммуникация, взаимодействие, связь и логистика. Для логистики им нужны эти ключевые населенные пункты", – объяснил военный.

"Точно не удастся этого сделать", – заверил он.

Напомним: ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля. В последующие дни пропагандисты также заявили, будто оккупанты продвинулись и к западу от прежних позиций на линии Сватово – Кременная.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия продолжила сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий, среди прочего, на Купянском направлении. Кроме того, постоянно подвергаются обстрелам ближайшие населенные пункты, в частности, сам Купянск, а также Куриловка, Кисловка, Табаевка, Берестово и другие.

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