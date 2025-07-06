Армия России атаковала Запорожье "Шахедами", вспыхнули несколько пожаров, есть пострадавшая: фото последствий

Страна-агрессор Россия в ночь на 6 июля атаковала ударными дронами город Запорожье и Запорожский район. В результате вражеского нападения повреждены фермерские хозяйства и склады, вспыхнуло несколько пожаров, пострадала пожилая женщина.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. В официальном Telegram-канале опубликованы кадры с последствиями российского обстрела.

По словам чиновника, около двух часов ночи областной центр и пригород были атакованы шестью российскими беспилотниками типа "Шахед".

По уточненной информации, один из ударов был по селу Юрковка – там поврежден дом. Получила ранения 89-летняя женщина, которой оказана вся необходимая медицинская помощь.

Получили повреждения частное предприятие, складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.

На месте поражения вспыхнули пожары: везде на локациях работали экстренные службы.

Утром ликвидация последствий вражеской атаки в области продолжалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июля Россия нанесла четыре удара дронами-камикадзе по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на пораженном предприятии, получили повреждения дома и авто.

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