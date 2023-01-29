Армия России идет в наступление на трех направлениях, ВСУ отбили атаки возле 16 населенных пунктов – Генштаб

В Украине начались уже 340 сутки войны, на которые вражеские войска РФ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском они обороняются.

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Накануне наши защитники отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов Донбасса, а также отминусовали несколько их районов сосредоточения, пунктов управления и склад боеприпасов. О последних событиях с фронта информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 29 января.

Там подчеркнули, что враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Только за прошедшие сутки ВС РФ совершили один ракетный и 32 авиаудара, а также более 65 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Со своей стороны подразделения ВСУ отбили атаки захватчиков в районах н. п. Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменное, Раздолевка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар на Донетчине.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Вместе с тем на Северском направлении враг обстрелял из минометов районы н. п. Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфино, Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском – из минометов и артиллерии ударил по н. п. Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Срелечья и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла позиции наших войск в районах Ивановки, Кисловки, Крахмального на Харьковщине, Новоселовского в Луганской области и Берестового – в Донецкой.

На Лиманском направлении враг бил по Макеевке, Червонопоповке и Диброве на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка. На Новопавловском – Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов, среди которых Времевка и Новополь на Донетчине; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы оккупантов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы н. п. Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Враг продолжает нести значительные потери. Так, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК "Вагнер". Поскольку большинство из них являются носителями ВИЧ/СПИД, сифилиса, туберкулеза и пневмонии, медики отказываются оказывать им помощь.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы разили два пункта управления, две позиции ПВО, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что сейчас Россия не имеет такой армии, какой она вторглась в Украину в прошлом году 24 февраля. Но, несмотря на отсутствие профессионально подготовленных военных, враг может попытаться наступать с помощью "мобиков".

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