Армия России нанесла массированный удар по Днепропетровщине: регион частично обесточен, есть раненые

В ночь на 10 января российская террористическая армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Путинские войска ударили дронами-камикадзе по Кривому Рогу и Днепру.

Вследствие обстрелов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия российских ударов

По информации ОВА, ночью силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 27 беспилотников. Впрочем, есть последствия удара по нескольким локациям.

В Кривом Роге и в районе возникли пожары. Повреждена инфраструктура, в результате чего произошли отключения света. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Инфраструктура повреждена также в Днепре. В областном центре и районе фиксируются перебои с электроснабжением. Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе: 2 гаража разрушены, еще 27 повреждены. Пострадал 34-летний мужчина.

Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к восстановительным работам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия массированно атаковала Киев. В нескольких районах фиксировались разрушения. Погибли четыре человека, еще 25 пострадали.

