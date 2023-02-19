Армия России сосредоточилась на наступательных действиях, ВСУ отбили атаки возле 12 населенных пунктов – Генштаб

В Украине начались уже 361-е сутки героического сопротивления российской агрессии, на которую вражеские войска РФ сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне наши воины отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

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В преддверии годовщины полномасштабного вторжения захватчиков высокой остается угроза нанесения врагом ракетных ударов по всей территории страны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 19 февраля.

Отмечается, что в течение суток агрессор нанес 15 ракетных и четыре авиаудара, из них большинство – по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также он произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Защитники Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганской; Выемка, Федоровка, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ продолжают удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам от них подверглись районы 23 населенных пунктов, учитывая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку на Сумщине; Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечья и Красное Первое – на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял н. п. Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской; Раздолевка и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам от оккупантов подверглись районы 21 населенного пункта, в том числе Зализнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии бил по 16 населенным пунктам, среди которых Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донетчине.

На Запорожском направлении огневое поражение понесли районы н. п. Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье на Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня армии РФ пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, среди которых Берислав, Казацкое, Понятовка, Садовое, Веселое, Антоновка, Велетенское и Береговое Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в РФ.

На временно оккупированной территории Крыма родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны РФ из-за нарушений прав военнослужащих. Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков более шести месяцев и любых их перспектив в следующие два-три месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им пищу и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в $1000. Российское МО на обращение граждан никак не реагирует.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении армия РФ активно готовится к обороне, в частности в Мелитопольском районе. Оккупанты не только стягивают туда живую силу, но и строят целые подземные "города".

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