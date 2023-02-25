Мать не дождалась сына: в боях за Украину погиб 24-летний воин из Днепропетровщины. Фото

На Донбассе погиб 24-летний украинский защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Героя родом из Днепропетровщины не стало 20 февраля.

Видео дня

Трагедию подтвердили на официальном сайте Каменской районной госадминистрации. Воин погиб в районе н.п. Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. Согласно сервису DeepStateMapLive, на этом направлении российские оккупанты пытаются развивать наступление.

Пресс-служба районной администрации сообщила, что у Рапоты (1999 г.р.) осталась только мать.

Наш защитник окончил Днепровский профессиональный колледж железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры. В 2019-м проходил срочную военную службу, с 2020-го заключил контракт с 25-й отдельной Сичеславской десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

"Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким павшего. Да поможет господь пережить боль невосполнимой потери. Вечная слава, память и уважение Герою", – написали представители администрации.

Похороны украинского военнослужащего состояться в городе Верховцево Каменского района. Церемония прощания была назначена на 13:30 на Центральной площади.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Донецкой области в боях с российской оккупационной армией погиб воин ВСУ Петр Гераскин. Жизнь защитника страны оборвалась 21 февраля – в день его рождения. У погибшего осталась жена, мама, братья и сестра.

– 9 февраля на фронте под Авдеевкой погиб молодой учитель. Игорь Бончев из Одесской области четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началась полномасштабная война, он добровольцем отправился на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!