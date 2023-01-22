Associated Press показало видео ювелирной работы украинских минометчиков

Украинские минометчики демонстрируют на поле боя поразительную результативность и ювелирную точность. Они четко поражают вражеские позиции, находясь почти вплотную к противнику – и, в отличие от россиян, не стреляют куда попало, а просчитывают выстрелы.

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При этом часто минометчики возвращают россиянам их же "ленд-лиз": трофейные снаряды. Видео с безупречной и слаженной работой украинских воинов показали журналисты информационного агентства Associated Press.

На опубликованных кадрах зафиксирована безупречная работа минометчиков 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Они поражают российские позиции, находясь очень близко противнику.

"Удачно, попадаем. Сейчас меняем на другие мины, на трофейные – и будем продолжать работать", – говорит журналистам один из воинов.

В отличие от российских оккупантов, которые часто из минометов лупят куда попало - украинские воины тщательно все просчитывают, чтобы каждая мина летела точно в цель.

"Ситуация на фронте сейчас напряженная. Продолжаются обстрелы. Бывает - стреляют просто так. Очень много раз по плановым целям отрабатывают. Очень много раз летит - куда видит. Они не так стреляют, как мы. Мы вычисляем, четко пытаемся работать", - говорит. другой боец.

Ранее, вспоминает он, приходилось работать с советским 120-мм минометом 2С12 "Сани". Теперь же вместо него – оружие западного производства.

"У нас был "сани", миномет наш, мы его потеряли. Прилетел приход и прошил его осколками. Поэтому нам достался, повезло, подарили нам такой, финский"

Еще один пример отличной работы минометчиков 20 ОМБр показали на странице бригады в Facebook. В ходе минометной дуэли с россиянами украинцы уничтожили не только вражескую пушку, но и ликвидировали немало оккупантов.

"Минометная дуэль в исполнении рыцарей. Обнаружив вражеский расчет миномета, воины 28-й омбр сразу начали наносить по нему удары. Первыми выстрелами была уничтожена сама пушка и часть личного состава противника. Остальные оккупанты пытались скрыться в доме, однако безуспешно", - объяснили в бригаде.

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 12 ББМ. К утру 22 января количество ликвидированных захватчиков достигло 120 760 человек.

Также сообщалось, что за последние дни уничтожены три крупных склада БК. В то же время враг накапливает силы на Запорожском направлении. На отдельных участках российские оккупанты предпринимают попытки штурма, "прощупывая" украинскую оборону.