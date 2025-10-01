УкраїнськаУКР
Ассортимент ракет и дронов большой: в сентябре силы ПВО сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Видео

Екатерина Дутик
War
2 минуты
22,0 т.
В сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в частности разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В то же время авиация Сил обороны Украины уничтожили за первый месяц осени 516 воздушных целей.

В течение сентября 2025 года ПВО Сил обороны уничтожили 10215 воздушных целей:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 15 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2724 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 755 разведывательных БпЛА;
  • 6610 БпЛА других типов.

В Воздушных силах рассказали о работе авиации

Авиация Воздушных сил ВСУ в течение сентября осуществила 327 самолетовылетов, в частности:

  • около 270 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме этого, в сентябре 2025 года украинская военная авиация ликвидировала 516 воздушных целей, были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские системы противовоздушной обороны работают в Украине уже больше месяца и помогают прикрывать критически важные объекты от российских атак. Речь идет о новейших комплексах Patriot, которые стали важной частью укрепления украинской ПВО накануне зимы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна-агрессор Россия имеет преимущество в количестве оружия. Речь идет о ракетах, дронах и артиллерии.

