Ассортимент ракет и дронов большой: в сентябре силы ПВО сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Видео

В сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в частности разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В то же время авиация Сил обороны Украины уничтожили за первый месяц осени 516 воздушных целей.

В течение сентября 2025 года ПВО Сил обороны уничтожили 10215 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

15 крылатых ракет "Искандер-К"

2724 ударных БпЛА типа Shahed;

755 разведывательных БпЛА;

6610 БпЛА других типов.

В Воздушных силах рассказали о работе авиации

Авиация Воздушных сил ВСУ в течение сентября осуществила 327 самолетовылетов, в частности:

около 270 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме этого, в сентябре 2025 года украинская военная авиация ликвидировала 516 воздушных целей, были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские системы противовоздушной обороны работают в Украине уже больше месяца и помогают прикрывать критически важные объекты от российских атак. Речь идет о новейших комплексах Patriot, которые стали важной частью укрепления украинской ПВО накануне зимы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна-агрессор Россия имеет преимущество в количестве оружия. Речь идет о ракетах, дронах и артиллерии.

