Атака БПЛА по буксиру и барже возле Таганрога стала историческим событием: в чем важность

В воскресенье, 9 июня, по информации российских СМИ, украинские дроны попали по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта Таганрог. Это первый с начала полномасштабного вторжения удар нашими беспилотниками по российским целям в Азовском море, он может означать начало систематических атак, которые теперь будут испытывать российские коммуникации в этой акватории.

Поэтому, независимо от важности атакованных целей, этот удар стал историческим событием. Об этом пишет Defense Express.

Издание отмечает, что эта атака также демонстрирует значительный рост возможностей дальнобойных ударов Сил обороны Украины.

Чтобы попасть по целям в районе Таганрога украинским дронам нужно было обойти очень плотную систему ПВО российских оккупантов в прифронтовой зоне, и им это удалось.

Аналитики также отметили, что пораженные суда имеют такие же габариты, как и перешедшие в Азовское море корабли российского Черноморского флота под видом "не побега, но учений".

"Отдельно интересны параметр размера целей, по которым произошли заявленные попадания в этой атаке. Буксир "Инженер Смирнов" относится к проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метра и 14,07 метра соответственно", – отмечает издание.

Учитывая это, эксперты предполагают, что следующими целями атаки может стать что-то более мощное и из состава Черноморского флота.

Теперь тайной является то, как именно могло произойти это попадание. Вероятно, украинским инженерам удалось создать систему телеуправления для дальнобойных дронов, позволяющую передавать изображения в режиме реального времени и наводить цель.

Если все так и было, это означает, что эта атака была лишь "первой ласточкой" в отработке такой технологии для ВСУ.

"Вариант с возможным ударом "по координатам" отбрасывать не стоит также. Ну ибо есть прецедент, например, что первая "обкатка" Shahed-136 в реальных боевых условиях произошла в 2019 году ударом именно по надводной цели (израильский танкер). Но даже если подтвердится таки лишь вторая версия, это все равно означает возможное начало систематического террора, который теперь будут испытывать российские коммуникации в Азовском море", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8 июня беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. В результате удара техника получила повреждения.

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