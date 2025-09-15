Россия ночью запустила три ракеты и 84 дрона: силы ПВО обезвредили 59 целей

В ночь на 15 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 87 средств воздушного нападения – три ракеты С-300 и 84 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 59 БПЛА.

Зафиксированы прилеты в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередную воздушную атаку россияне начали около 19:00 14 сентября.

В течение ночи враг атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской областей РФ.

Также захватчики запустили 84 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений российских Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

В частности, зафиксированы около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 59 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы прилеты ракет и 25 ударных БПЛА на 13 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали украинцев в Воздушных силах.

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, зафиксировано попадание в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там произошел пожар, повреждено транспортное предприятие.

Попал агрессор и по Апостолово Криворожского района. Там также возникло возгорание.

Никопольщину российская армия обстреливала из артиллерии, ударила FPV-дронами. Под ударом были райцентр и Покровская громада.

В результате обстрелов пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Разрушениям подверглись инфраструктура, 4 частных дома, хозяйственная постройка, еще одна – разрушена. Задело газопровод.

По Синельниковщине противник применил FPV-дроны и КАБы. Пострадали Покровская и Межевская громады. Из-за атаки загорелись крыша медучреждения, лес и сухая трава. Повреждено также админздание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по наблюдениям WSJ, с момента инаугурации Трампа Россия резко усилила авиаудары по Украине. Самые интенсивные воздушные атаки пришлись на лето 2025 года.

В издании отметили, что рост количества ударов отражает наращивание производства беспилотников в РФ, а также решимость диктатора Владимира Путина достичь "целей "СВО" военным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!