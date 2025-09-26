Россия ночью запустила по Украине более 150 дронов: обезврежено 128 БпЛА

В ночь на 26 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 154 средства воздушного нападения . Силы ПВО обезвредили 128 целей.

Зафиксированы прилеты в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пяти генералам армии РФ сообщили о подозрении. Эти военные преступники должны предстать перед судом за то, что командовали бомбардировкой школ и детсадов на Сумщине.

Также сообщалось, что Чернигов остался без света после российской атаки. Мы рассказывали, где еще в Украине произошли внеплановые отключения.

