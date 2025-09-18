Ночью Россия атаковала Украину 75 дронами, более половины из них – "Шахеды": ПВО обезвредила часть целей

В ночь на 18 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 75 средств воздушного нападения: более половины из запущенных дронов – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 48 БпЛА.

Зафиксированы прилеты в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Запускать дроны россияне начали накануне, примерно с 21 часа вечера 17 сентября.

Всего в течение ночи и утром в воздушном пространстве нашего государства были зафиксированы 75 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов.

Летели они из направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Среди выявленных целей было более 40 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 48 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Один вражеский БпЛА на момент публикации сводки Воздушных сил в 09:12 оставался в воздухе.

Зафиксированы прилеты 26 ударных БпЛА на 6 локациях.

Последствия ночных ударов РФ

Утром 18 сентября начальник Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован.

На Днепропетровщине же силы ПВО уничтожили 5 беспилотников.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, вечером и ночью агрессор целился по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Бил по самому Никополю, Покровской и Мировской громадах.

По данным ГСЧС, в Никопольском районе горели жилые дома, а также получили повреждения супермаркет, почта и объекты инфраструктуры.

Пожар в результате атаки вспыхнул и в Днепровском районе.

Также под ударом оказалась Синельниковщина – Покровская, Межевская и Николаевская громады. По ним противник применил БпЛА. Там повреждения получили два частных дома, газопровод и легковые авто. Спасатели оперативно ликвидировали пожары, вспыхнувшие на местах.

"Погибших и пострадавших нет", – сообщил Лысак.

