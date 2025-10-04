Россия ночью запустила по Украине три ракеты и более сотни дронов: силы ПВО обезвредили 73 цели

В ночь на 4 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 112 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты и более сотни разных дронов. Силы ПВО обезвредили 73 цели.

Зафиксированы прилеты в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

В ночь на 4 октября(с 18.00 3 октября) россияне устроили новую комбинированную атаку на Украину.

Враг атаковал 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Миллерово.

Также захватчики задействовали для удара три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, которые были запущены из Ростовской и Воронежской областей.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в ПС в 09:05.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на российский удар по энергетике и призвал мир к действиям. Он подчеркнул, что Россия пытается использовать холод как оружие.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, ключевыми темами которого стала защита и восстановление энергетики после ударов РФ.

