Атака технически невозможна: россияне сами же развенчали фейк Лаврова об 'ударе' по резиденции Путина

Беспилотники Украины чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область РФ) из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов.

Об этом заявил российский Telegram-канал SOTA. Он позиционирует себя как оппозиционный и получил статус "нежелательной организации" от генпрокуратуры страны-агрессора.

"Атака на Валдайскую резиденцию Путина – предположительно, фейк Кремля", – признали российские журналисты.

Официальная версия России вызывает вопросы

Резиденция российского главаря расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды. в СМИ ее называют "Долгие Бороды", "Валдай" или "Ужин".

Жители Валдая сообщили SOTA, что ни работы ПВО, ни других взрывов в ночь на понедельник, 29 декабря (когда якобы произошла атака), не слышали. Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала 91 БПЛА.

"При этом такая атака выглядит технически невозможной: БПЛА самолетного типа, используемые Украиной, летят на малых высотах по практически прямой траектории. При запуске с северной границы Украины БПЛА обязательно пересекают особо защищенное воздушное пространство с объектами РВСН, ВКО, военной авиации, закрытых административных образованиях вроде Солнечного, Озерного и т.д.

Долететь до резиденции "Ужин" дрон, пересекающий территорию этих объектов, может только чудом или при целенаправленном попустительстве военного командования", – сделали вывод россияне.

– Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области РФ. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

– Последний заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что "это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть. "Но "президент" Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – добавил республиканец.

– Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ.

