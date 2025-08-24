Атака украинских дронов на Россию продолжается непрерывно более суток – мониторы

Украина продолжает массированную атаку дальнобойными беспилотниками по Российской Федерации. По состоянию на 23:00 субботы, 23 августа, БПЛА залетали в РФ и фиксировались на вражеской территории более 30 часов.

Об этом заявили неофициальные мониторинговые интернет-ресурсы. Telegram-канал DroneBomber составил ориентировочную карту маршрутов беспилотников, направленных на военные цели в России и на временно оккупированной территории Украины (по состоянию на 23:10).

"Красная стрелка – направления движения ударных БПЛА. Вся информация о маршрутах берется из российских источников", – объяснили авторы.

Что заявили в РФ

В течение субботы аэропорты противника в Пулково, Пензе, Казани, Кирове, Ульяновске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и других городах ощущали последствия работы добрых дронов. Росавиация раз за разом вводила ограничения на взлет и посадку рейсов.

Только с 17:00 до 23:30 ПВО оккупантов (согласно официальным хвастовствам МО государства-агрессора) "сбила над РФ 57 украинских беспилотников".

Противовоздушная оборона в тот период работала в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях, Московском регионе, Чувашии, над акваторией Черного моря.

Также взрывы раздавались в Белгородской области. Местные паблики публиковали соответствующие видео. И, судя по ним, на территории региона вспыхнули пожары.

В Москве и Санкт-Петербурге жители жаловались на перебои с интернетом. Местами в российских регионах пропадало электричество.

Как ранее писал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму пропал популярный бензин марки А-95. Уже несколько дней им могут заправиться только по специальным талонам. Либо на несетевых заправках, где в хранилищах еще остались его запасы. Туристы в панике ищут топливо, опасаясь, что не смогут перебраться хотя бы через Крымский мост, поскольку им придется стоять в многочасовой пробке перед самим переходом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!