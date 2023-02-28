Атаки 'Шахедов' на Украину имеют скрытую цель, – майор Гетьман

Страна-агрессор Россия может применять атаки дронами-камикадзе не только для того, чтобы нанести ущерб гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. У оккупанта может быть еще одна цель – разведка.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Скорее всего, враг использует "Шахеды" не столько для того, чтобы причинить вред, сколько для того, чтобы провести разведку и выяснить, где именно в это время находятся наши средства ПВО", - предположил он.

Гетьман добавил, что средства противовоздушной обороны не являются статистическими объектами. Они постоянно меняют свое месторасположение.

В контексте последней атаки оккупантов дронами-камикадзе, которая произошла в ночь на 27 февраля, он отметил: "Как видим, информация о том, что якобы у России заканчивают "Шахеды" и якобы новая партия еще не прибыла, не слишком корректна".

Однако майор запаса отметил, что в Украине выстроена эффективная система противодействия этому оружию врага. "Шахеды" преимущественно сбивают не ЗРК, а "зенитно-пулеметные" комплексы. На самом деле, такого понятия нет, но оно используется для того, чтобы люди понимали, что мы стреляем не ракетами, а из пулеметов. У нас много такого оружия", – пояснил он.

Гетьман рассказал, что дроны врага сначала фиксируются радиолокационными станциями, которые предоставляют информацию о приблизительном направлении движения. Далее начинают действовать группы быстрого реагирования, которые могут уничтожать "Шахеды" из стрелкового оружия.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь с 26 на 27 февраля Россия совершила очередную атаку на Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога в Киеве и Киевской области длилась более пяти часов. Было уничтожено 11 ударных БПЛА.