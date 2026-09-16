"Атеш" обесточил завод в Воронеже, производящий электронику для российских ракет. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обесточил важный российский завод в Воронеже. Это предприятие производит электронику для российских ракет.

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Агент движения после проведения диверсии успешно покинул город. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Агент "Атеш" обесточил важный завод в Воронеже

В движении утверждают, что нанесли "удар по системе электроснабжения завода, где делают "мозги" для российских ракет в Воронеже".

"Наш агент в результате долгого изучения объекта, детального планирования и поиска слабых мест смог пробраться на электроподстанцию возле завода "ВЗПП-Сборка". Обойдя охрану, он уничтожил главный распределительный шкаф, питающий предприятие, после чего безопасно покинул город", – заявили в движении.

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В "Атеш" добавили, что упомянутый завод является производителем элементной базы для российских ракет. Предприятие выпускает интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигации ракет Х-101, компоненты автоматики и блоков управления для "Искандер-К", а также полупроводники для радаров и систем управления огнем ЗРГК "Панцирь-С1".

"Удар привёл к резкому скачку напряжения и обесточиванию цехов, а на восстановление полноценного электроснабжения завода ушли недели. За это время были сорваны сроки поставок ключевых элементов для указанных систем, что вызвало прямую задержку в производстве самих ракет и комплексов ПВО", – утверждают в движении.

Там добавили, что рассказали о проведенной диверсии с задержкой, чтобы защитить своих агентов на местах.

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказали, как командование РФ фальсифицирует результаты "выборов" на ВОТ. В ход пошли "мертвые души": в частности, "голосуют" за действующую власть РФ уже ликвидированные оккупанты.

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