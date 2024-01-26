'Авдеевка, Купянск, юг': Зеленский провел заседание Ставки и назвал ключевые вопросы

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 января, провел Ставку Верховного главнокомандующего. На нем все военное командование обсуждало ключевые вопросы обороны.

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В частности, речь шла о ситуации на Авдеевском и Купянском направлениях, а также на юге Украины. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел Ставку. Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", – отметил он.

По словам Зеленского, особое внимание участники заседания уделили снарядам. В частности, речь шла о поиске новых контрактов, взаимодействии с партнерами по ритмичности МТД, постоянном наращивании собственного производства.

Также обсуждались дроны, работа по увеличению как объемов, так и дальности применения.

Кроме того, президент заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

По итогам заседания Зеленский поручил подготовить подробные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических воздушных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выразили убеждение, что никаких послаблений или разобщенности в вопросе поддержки Украины со стороны Запада нет. Там подчеркнули, что страны, занимающие активную позицию по отражению российского вторжения, продолжают обеспечивать непрерывную помощь Киеву.

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