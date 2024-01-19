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Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые просила Украина: в Минобороны объяснили решение

Ольга Липич
War
2 минуты
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Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые просила Украина: в Минобороны объяснили решение

Правительство Австралии отклонило запрос Украины на передачу 45 вертолетов Taipan MRH-90, которые страна сняла с эксплуатации. Теперь эту технику утилизируют.

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Об этом сообщило издание ABC в четверг, 18 января. Как пишут журналисты, решение об утилизации вертолетов в Австралии приняли еще в сентябре 2023 года. Причина в том, что в штате Квинсленд во время учений на этой техники произошла катастрофа и погибло четыре военных.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сказал, что Украины подала запрос на передачу Taipan якобы слишком поздно – в декабре 2023 года. По его словам, в это время вертолеты уже три месяца как не получали техническое обслуживание.

Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые просила Украина: в Минобороны объяснили решение

Однако, как пишут журналисты, перед тем, как принять решение разобрать вертолеты на запчасти, министерство обороны Австралии пыталось их продать, но заинтересованность в покупке "была нулевой". Следовательно, вертолеты были абсолютно пригодны для использования.

Конрой заявил, что у страны сейчас нет "вертолетов такого типа, которые находятся в "летном состоянии". Он добавил, что страна будет искать другие способы помочь Украине. 

В свою очередь генерал-майор армии в отставке Мик Райан назвал это решением "позором". 

"Спешить похоронить пригодные для использования вертолеты, а не передать их борющейся за свою жизнь нации – это позор", – заявил военный.

По состоянию на 2022 год на вооружении австралийской армии было 46 вертолетов Taipan. Боевая нагрузка вертолета может достигать 700 кг. На вооружении Taipan имеет ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность", а также неуправляемые ракеты.

Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые просила Украина: в Минобороны объяснили решение

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Австралии новое военное оборудование, в частности системы борьбы с дронами. Также в пакет вошли 3D-принтер для печати металлом, который может использоваться для создания запчастей, и портативные рентгеновские аппараты, которыми медики смогут пользоваться на передовой.

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