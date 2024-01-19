Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые просила Украина: в Минобороны объяснили решение

Правительство Австралии отклонило запрос Украины на передачу 45 вертолетов Taipan MRH-90, которые страна сняла с эксплуатации. Теперь эту технику утилизируют.

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Об этом сообщило издание ABC в четверг, 18 января. Как пишут журналисты, решение об утилизации вертолетов в Австралии приняли еще в сентябре 2023 года. Причина в том, что в штате Квинсленд во время учений на этой техники произошла катастрофа и погибло четыре военных.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сказал, что Украины подала запрос на передачу Taipan якобы слишком поздно – в декабре 2023 года. По его словам, в это время вертолеты уже три месяца как не получали техническое обслуживание.

Однако, как пишут журналисты, перед тем, как принять решение разобрать вертолеты на запчасти, министерство обороны Австралии пыталось их продать, но заинтересованность в покупке "была нулевой". Следовательно, вертолеты были абсолютно пригодны для использования.

Конрой заявил, что у страны сейчас нет "вертолетов такого типа, которые находятся в "летном состоянии". Он добавил, что страна будет искать другие способы помочь Украине.

В свою очередь генерал-майор армии в отставке Мик Райан назвал это решением "позором".

"Спешить похоронить пригодные для использования вертолеты, а не передать их борющейся за свою жизнь нации – это позор", – заявил военный.

По состоянию на 2022 год на вооружении австралийской армии было 46 вертолетов Taipan. Боевая нагрузка вертолета может достигать 700 кг. На вооружении Taipan имеет ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность", а также неуправляемые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Австралии новое военное оборудование, в частности системы борьбы с дронами. Также в пакет вошли 3D-принтер для печати металлом, который может использоваться для создания запчастей, и портативные рентгеновские аппараты, которыми медики смогут пользоваться на передовой.

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