Автомобиль взорван: украинские спецслужбы ликвидировали в Донецке убийцу разведчика-спецназовца Максима Шаповала. Фото

Украинские спецслужбы провели спецоперацию на временно оккупированной территории и ликвидировали Олега Шутова, которого украинские правоохранители считают исполнителем убийства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Шутов также был причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и другим покушениям на украинских офицеров.

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О ликвидации Шутова сообщили источники в спецслужбах, которые также предоставили изданию фотографии слежки за ним и последствий операции. Информацию обнародовало издание LB.ua.

Что известно об операции

Итак, операция была проведена 27 июля в Ленинском районе Донецка. Шутов приехал на автомобиле Subaru к спортивному комплексу "Динамо", после чего в его машине сработало самодельное взрывное устройство.

Местные оккупационные информационные ресурсы сначала описывали происшествие как якобы ночную атаку беспилотников, в результате которой пострадал председатель федерации спортивной борьбы. На самом деле же Шутов погиб именно из-за взрыва автомобиля.

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Информация об операции не была обнародована сразу из соображений безопасности. О ней стало известно после возвращения агентурно-боевой группы на подконтрольную Украине территорию.

Кто такой Олег Шутов

Шутов был оперативным сотрудником так называемого "Центра спецопераций МГБ ДНР", который находился под контролем российских спецслужб. Также он возглавлял ассоциацию дзюдо и самбо так называемой "ДНР". В 2024 году оккупанты ликвидировали "МДБ ДНР", передав его функции местному управлению ФСБ.

О причастности Шутова к убийству Максима Шаповала СБУ публично сообщила в апреле 2019 года. По словам Василия Грицака, Шутов арендовал квартиру в доме, где жил Шаповал, а также парковочное место рядом с тем местом, где генерал оставлял автомобиль.

27 июня 2017 года Максим Шаповал погиб в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева. По версии СБУ, после совершения преступления Шутов покинул съемное жилье и уехал в Россию, а оттуда — в оккупированную часть Донбасса.

Шутову также инкриминировали причастность к подрыву автомобиля начальника отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области Александра Хараберюша. Полковник СБУ погиб в Мариуполе 31 марта 2017 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что члены семьи подозреваемого в убийстве сотрудника Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала проживают в Киеве, а сам взрывник не числится ни во всеукраинском розыске, ни в базе Интерпола.

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