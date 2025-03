B ISW оценили, какое влияние будет иметь приостановка предоставления США разведданных Украине

Администрация США вслед за приостановкой военной помощи поставила на паузу и обмен разведывательными данными с Украиной, что является одним из многих требований, которые Кремль выдвигал как условие для якобы начала переговоров. Детали относительно решения разнятся в разных отчетах, но есть убеждение, что американский лидер Дональд Трамп сделал это специально.

К такому выводу пришел и Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили, что отсутствие разведданных от Вашингтона повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

По данным западных СМИ, администрация США приостановила обмен разведданными, которые Киев использовал для систем раннего предупреждения для защиты от российских ракет дальнего действия и дроновых ударов, для целеуказаний по ударам с управляемых реактивных систем залпового огня HIMARS (GMLRS) и для ударов дальнего действия по России.

Британское издание Daily Mail сообщило, что США также запретили Соединенному Королевству делиться американскими разведданными из Украины. В ISW подчеркнули, что такие шаги Трампа – именно то, что всегда российских диктатор Путин требовал от США, Украины и ее партнеров, утверждая, что только так Москва начнет договариваться о "мире".

"Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления какой-либо иностранной помощи Украине в рамках любого мирного соглашения, а представитель Кремля Дмитрий Песков 4 марта конкретно заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине данные разведки, такие как данные спутниковой разведки", – напомнили аналитики.

В Институте изучения войны убеждены, что отсутствие разведданных от Вашингтона повредит способности Украины наносить удары по территории страны-агрессора РФ и уничтожать значительные объемы военной техники, чтобы усилить давление на врага.

До этого украинские удары по российским складам ракет и боеприпасов снижали давление оккупантов на Силы обороны на линии фронта, не позволяя им использовать свое артиллерийское преимущество для достижения побед. Украинские удары по военным объектам в России также оттолкнули операции российской авиации подальше от Украины в российский тыл, препятствуя способности агрессора из российского воздушного пространства наносить удары ракетами и КАБами по передовой.

"Неспособность Украины нанести удары ATACMS и HIMARS по российским системам противовоздушной обороны в России и на оккупированной части Украины, вероятно, повлияет на то, насколько близко к линии фронта российские пилоты готовы действовать, и расширит возможности России эффективно использовать управляемые авиабомбы как против прифронтовых районов? так и вблизи тыловых украинских городов", – оценили аналитики

Кроме того, прекращение любого обмена разведывательными данными США с Украиной также позволит российским войскам усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы мирных жителей и оборонно-промышленную базу страны.

По данным ISW, разведка США внесла свой вклад в систему раннего предупреждения Украины о российских ударах по городам, позволяя властям и населению подготовиться до того, как РФ запустит ракеты и дроны.

"Приостановка информации от американской разведки относительно российских ударов по украинскому тылу в сочетании с приостановкой Штатами поставок ракет ПВО для Patriot, на которые Украина полагается для защиты от российских баллистических ракет, будет иметь серьезное влияние на безопасность украинских тыловых районов", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, который состоялся 28 февраля. Решение касается техники и оружия, которые еще не были отправлены, и которые находятся в транзитных зонах.

В первую очередь речь идет о ракетах для ППО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии. Политики во всем мире бурно отреагировали на такой шаг Трампа и даже сравнили его с принуждением к капитуляции Украины.

Вслед за этим США приостановили и предоставление разведывательных данных Украине. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил это, в то же время заявив, что он с нетерпением ждет снятия паузы, чтобы продолжить работу с Киевом в направлении мира.

