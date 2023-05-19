Байден заявил, что США поддержат обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – CNN

Соединенные Штаты Америки поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлять самолетами четвертого поколения, в том числе, и истребителями F-16. Обучать украинских летчиков, скорее всего, будут в Европе.

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О решении поддержать совместные усилия партнеров из коалиции по поддержке Украины президент США Джо Байден сообщил лидерам стран G7 в ходе первого дня саммита "Группы семи" в Японии 19 мая. Пока же украинские авиаторы будут осваивать западную авиацию, США и партнеры определятся, кто, когда и в каких количествах предоставит Украине современные истребители, пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Президент Джо Байден сообщил лидерам G7 в пятницу, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов самолетам четвертого поколения, включая F-16, сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации", – пишет издание.

Источник поделился с журналистами информацией о том, что обучать украинских пилотов будут не в США: обучение с практически 100% вероятностью будет проходить в Европе. Однако американские специалисты примут участие в программе подготовки украинских пилотов вместе с европейскими коллегами.

Предполагается, что обучение растянется на несколько месяцев. За это время, пишет издание, вопрос с предоставлением Украине истребителей, о которых она просит, должен быть решен.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — заявил CNN собеседник.

По его словам, "на сегодняшний день Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, оружия и подготовки, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом. Дискуссии об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины".

Издание напомнило, что еще в марте США приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы оценить их навыки использования авиасимуляторов и составить прогноз относительно того, сколько времени им потребуется для обучения управлению различными военными самолетами США, включая F-16. Конгресс США выделил деньги в бюджете на 2023 год на такое обучение.

Также, по данным CNN, администрация Байдена в последние недели дала понять европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину. Со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, это решение обусловлено растущим давлением Конгресса на Белый дом по этому вопросу на фоне усиливающихся воздушных атак России.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление об истребителях для Украины. Он отметил, что его страна делает все, чтобы перейти к передаче Украине пакета помощи, куда будут входить истребители. Также, по словам Сунака, Великобритания совместно с Нидерландами работают над созданием "международной коалиции" не только для закупки самолетов для Украины, но и для обучения украинских пилотов работе с истребителями 4-го поколения.