Батальонная артиллерия скоро станет одним из основных инструментов в борьбе с российскими оккупантами: что нужно Силам обороны Украины

За последнее время военным преступником, а по совместительству президентом России Владимиром Путиным, было принято несколько решений, указывающих на то, что РФ готовится дальше воевать с Украиной исключительно людским ресурсом. И потому встал вопрос: как бороться с перспективой бесконечных мясных штурмов и какие для этого Силам обороны Украины необходимы средства. В этом и постараемся разобраться.

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Стоит отметить, что российские оккупационные войска постоянно прорабатывают возможности повышения как применения пехотных подразделений, так и пути повышения огневой мощи средств батальонного уровня, особенно минометов. В свою очередь в Украине странным образом упоминаний о батальонной артиллерии не так много.

В то время, как на всех площадках пишут о 155-мм артсистемах, о минометах забыли так, словно их и нет вовсе. А между тем это одно из наиболее эффективных средств в рамках противодействия пехотным штурмам, а наш враг получает от союзника – КНДР, миллионы мин калибра 120-мм и 82-мм.

Именно по причине полного отсутствия в нашем информационном пространстве подобной тематики, я решил рассмотреть вопрос батальонной артиллерии уровня – миномет. Причем рассмотреть каждый калибр с его особенностями и эффективностью применения, а не в целом саму категорию. И начнем от малого к большему.

Минометы 60 мм

Кто-то скажет, что я начинаю не с того: мол, какой 60-мм? Пукалка, по сравнению с 120-мм ничем не полезная и лишь требующая лишнего веса БК. На самом деле о пользе внедрения в ВСУ 60-мм минометов я говорил еще в далеком 2017 году, когда на вооружение Сил специальных операций был принят КБА-118.

Тогда в категории 60-мм минометов конкурировали между собой две украинские разработки: М60-16 "Камертон" и КБА-118.

Согласно тактико-техническим характеристикам КБА-118 имеет: вес в боевом положении 12,5 кг; дальность стрельбы 1 429 метров; скорострельность 5-20 выстрелов в минуту; обслуживается 2 чел.; приводится в боевое положение в течение1-2 мин.

М60-16 "Камертон" обладает весом в боевом положении 20 кг; дальность стрельбы от 3 500 до 5 500 м; скорострельность 25 выстрелов в минуту; обслуживается 1-2 чел.

Кроме того, согласно отчету The Arms Trade Treaty, в 2016 году Польша экспортировала в Украину 50 минометов калибра 60-мм, вероятнее всего - LM-60D.

То есть, внимание этой категории минометов в Украине уделялось давно и, как выше было отмечено, в первую очередь в них были заинтересованы ССО – за компактность и простоту применения в рамках ДРГ-операций. Кроме того, в сравнении с другими средствами подавления противника, например, 30-мм - 40-мм автоматическими гранатометами, у 60-мм миномета большие поражающие возможности. Особенно сейчас, когда мины 60-мм имеют широкую номенклатуру и спектр применения, в том числе и со значительно увеличенной мощностью взрыва.

Сразу хочу заметить, я не призываю отказываться от автоматических гранатометов как класса, давайте без посыпания голов пеплом, а обращаю внимание, на острую необходимость повышения огневых возможностей подразделений уровня взвод-рота!

Силы обороны Украины применяют 60-мм и как видим, попытки поставить на обеспечение ВСУ данное вооружение предпринимались ранее, но широкого распространения и я бы даже сказал – популяризации, они не получили. В условиях же растущего доминирования противника в вопросах людского ресурса задачей именно ветки взвод-рота в обороне позиции является повышение ее огневого потенциала и 60-мм миномет может стать одной из составных частей выполнения этой задачи.

Кроме того, в мире просто огромное как количество производителей, так и запасов 60-мм мин, что позволяет не только не испытывать дефицит в этом виде боеприпаса, но и широко применять его для fpv-дронов, что, в целом и так практикуется. Но повторюсь: то, что есть и то, чем обеспечиваются СОУ, в будущей реальности войны – недостаточно.

Минометы 82 мм

Классический миномет калибра 82-мм - это старичок БМ-36 или 2Б9 "Василёк". Но неизменной проблематикой минометов по мере увеличения калибра вставал вопрос соотношения мобильности и эффективности с защищенностью расчета.

И вот тут могу получить тапком в голову от минометчиков со стажем, но у советских и постсоветских минометов вышеупомянутой ветки это соотношение было с весьма невзрачным КПД. Именно поэтому еще в советской армии пытались придать данным средствам хоть какой-то мобильности. Классика – установка 2Б9 на МТ-ЛБ.

В 2014 году на выставке вооружений KADEX-2014 Казахстан показал 2Б9М, установленный на БМП-1, хотя такой вариант еще в бородатые времена пытались реализовать чехи - с хорошим показателем защищенности от осколков и легкого стрелкового оружия.

В Силах обороны Украины 82-мм миномет не редко применяется в тандеме с быстрыми средствами перемещения – багги. Например, одна из модификаций багги "Хищник" специально создавалась для 82-мм минометного расчета.

Но в условиях господства в воздухе fpv-дронов классический метод повышения защищенности расчета путем размещения его в ББМ теряет свою актуальность, если только мобильное средство не будет иметь гарантированную защиту от удара с воздуха. А таких средств, в основном пассивного типа, уже придумано множество - от противокумулятивных решеток до сеток.

Не менее важным и актуальным, особенно сейчас, становится вопрос эффективности в плане поражения живой силы. И тут от классических осколочных мин следует обратить внимание на кассетные. Особенно с программируемым взрывателем, раскрывающимися до столкновения с поверхностью – распределяющим суббоеприпасы по площади и нанося урон большему количеству живой силы.

В дальнейшем я буду регулярно упоминать именно такой тип боеприпаса к каждой категории мин – кассетный. Поскольку именно такие боеприпасы станут в будущем определяющими в вопросе противодействия бесконечно наступающему врагу.

Таким образом 82-мм минометы являются неотъемлемой частью не просто батальонной артиллерии, но и в перспективе стратегии истощения противника. Причем для повышения применения данной компоненты необходимо уделять внимание не только насыщению ею подразделений, но и показателю мобильности и возможностям поражения большего количества личного состава противника, то есть – переход по большей части на кассетные боеприпасы.

Минометы 100 мм

Предложение, которое у старожил минометного дела вызовет легкий диссонанс. Какие еще минометы калибра 100-мм? Вот 107-мм помним, да, был такой, ГВПМ-1938, но 100-мм?

Разумеется, в советской номенклатуре минометы калибром 100-мм не были популярны от слова совсем. Но они получили достаточное распространение в других странах. Например, у Вьетнама они до сих пор стоят на вооружении, причем как в буксируемой, так и самоходной модификации. По иронии, вьетнамские 100-мм минометы устанавливаются на трофейные американские бронетранспортёры М113А1. Также минометы такого калибра получили популярность у китайцев и на вооружении НОАК стоит несколько разновидностей 100-мм оружий такого типа.

Внимательные читатели заметили, что основная популярность 100-мм минометов присутствует в азиатских армиях. И это имеет свое объяснение. Ведь 100-мм миномет- это оптимальный баланс между массой и огневой мощью.

По весу он не сильно отличается от 82-мм, но по мощности – отличие ощущается. Никакой дискриминации, но вьетнамские и китайские бойцы больше ограничены в физической нагрузке, а потому оптимальное распределение массы и огневого потенциала для них является критическим.

Это касается и применения нами 82-мм, который по массе и проблематике мобильности не сильно отличается от 100-мм, но по удельной мощи – да. Но, пока это только мысли вслух, с учетом наличия варианта.

Минометы 120 мм

Здесь все просто. Один из самых распространённых калибров в мире, эксплуатируемый практически любой армией. В Украине этот тип минометов представлен не только советскими образцами 2Б11, но и собственной версией М 120-15 "Молот". Но есть существенный нюанс.

Точно так же, как для 82-мм, для 120-мм приоритетными должны будут стать боеприпасы, значительно повышающие урон живой силе по площади – кассетные, а в определенных условиях и термобарические. При том, что у наших партнеров имеются достаточные запасы боеприпасов обоих типов и налажено их производство.

Вопрос только в полной комплектации подразделений самими минометами и своевременное обеспечение их боекомплектом, который в условиях мясных штурмов будет расходоваться нон-стоп.

Не менее важным остается вопрос и мобильности таких средств поражения. Например, тот же М 120-15 "Молот" имеет массу 230-кг, а советский 2Б11 – 210 кг.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году для потребностей ВСУ был представлен мобильный минометный комплекс Барс-8ММК, на вооружении которого стоял 120-мм миномёт 2Б11. Миномет был интегрирован в 120-мм легкую самоходную миномётную систему Alakran от испанской Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS). Боекомплект комплекса составлял 60 мин.

К сожалению, крупносерийного производства эта система не получила и была выпущена ограниченной партией. В 2022 году было верифицирована потеря как минимум двух Барс-8ММК, после чего эти мобильные минометные комплексы не попадались ни на фронте, ни в тылу.

Стоит отметить, что решение размещения миномета в бронеавтомобиле с очень хорошими показателями проходимости, с быстрой системой развертывания и свертывания, а также существенным перевозимым боекомплектом, было оптимальным решением на первом этапе войны, когда угроза fpv-дронов была не настолько явной. С другой стороны, соблюдая меры безопасности и учитывая максимальную дальность выстрела 120-мм миномета в 7 километров, баланс мобильности и безопасности всегда можно привести в соответствующий дзен, особенно с учетом уже имеющихся средств и методов пассивной и активной защиты.

Выводы

Уже сейчас Украине необходимо уделять более пристальное внимание минометной компоненте в войсках на уровне батальона, роты, взвода. Батальонная артиллерия в ближайшее время станет одним из основных инструментов в борьбе с российскими оккупационными войсками. Повторюсь для любителей читать по диагонали - одним ИЗ основных.

Также приоритетным направлением является насыщение боекомплекта к минометам калибров 82-мм и 120-мм кассетными и термобарическими боеприпасами. Борьба с живой силой противника выходит на совершенно иной уровень и запросы, как на получение, так и производство средств поражения должны ему соответствовать.

Не лишним будет и обратить внимание на опыт других стран в применении альтернативных калибров и вариантах их применения в составе СОУ - с учетом актуализации задач по ликвидации большого количества живой силы, что требует оптимального распределения мощности и мобильности.

Но снова повторю: это лишь один из основных инструментов в борьбе с российскими оккупационными войсками. Остальным постараюсь уделить внимание в следующем разборе проблематики повышения поражающих возможностей Сил обороны Украины по живой силе противника.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".